Ιδιαιτέρως αυξημένες ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι αγοραπωλησίες ακινήτων. Την ίδια στιγμή αύξηση 20% παρατηρήθηκε στα κρατικά έσοδα από τις μεταβιβάσεις τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 12/6 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι αγοραπωλησίες κτιρίων και διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 14,28%, αποφέροντας έσοδα από φόρο μεταβίβασης ύψους 125,53 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αντίστοιχα, σημαντική είναι η άνοδος και στις αγοραπωλησίες οικοπέδων και αγροτεμαχίων, που ενισχύθηκαν κατά 13,42%, με τα έσοδα να φτάνουν τα 23,84 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα δυναμικός εμφανίζεται ο Μάρτιος, κατά τον οποίο καταγράφηκε αύξηση 20,2% στις μεταβιβάσεις, με τα έσοδα από φόρο να ανέρχονται σε 52,85 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα ανοδική είναι η πορεία και στις μεταβιβάσεις μέσω κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Το πρώτο τρίμηνο του 2023 τα έσοδα από φόρους και τέλη ανήλθαν σε 60,4 εκατ. ευρώ, έναντι 56,95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Την ίδια στιγμή χιλιάδες υποθέσεις ακινήτων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων. Ειδικότερα, εξετάζονται περίπου 2.000 περιπτώσεις που εξαιρέθηκαν από τον φόρο μεταβίβασης λόγω πρώτης κατοικίας, καθώς και 1.080 υποθέσεις αφορολόγητων γονικών παροχών και δωρεών χρημάτων.

Οι ελεγκτικές αρχές διερευνούν επίσης πιθανές «τριγωνικές» συναλλαγές μέσω συγγενών πρώτου βαθμού, με στόχο την αποφυγή φόρου δωρεάς, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και 320 υποθέσεις τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 που οδήγησαν σε πιστωτικά υπόλοιπα ΕΝΦΙΑ.

Τέλος, ελέγχονται περίπου 2.500 περιπτώσεις φορολογουμένων που υπέβαλαν δηλώσεις για ακίνητα σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού.