Το 6ο Real Estate Forum, η κορυφαία θεσμική συνάντηση για τους επαγγελματίες και τους επενδυτές της ελληνικής κτηματαγοράς, επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ στο πλαίσιο της 6ης Premium Real Estate Expo, από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026, στο Athens Metropolitan Expo.

Με κεντρικό θέμα «Ανθεκτικότητα, Τεχνολογική Ευφυΐα και Ευεξία: Το Ελληνικό Real Estate σήμερα», διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κυβερνητικά στελέχη, κορυφαίοι μεσίτες, κατασκευαστές και θεσμικοί επενδυτές θα βρεθούν στην ίδια σκηνή για να αναλύσουν τις προκλήσεις, τους κινδύνους αλλά και τις χρυσές ευκαιρίες που διαμορφώνουν την αγορά του αύριο.

Τριήμερο Στρατηγικής, Καινοτομίας και Επενδύσεων

Το πρόγραμμα του Forum είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγοράς ακινήτων:

Παρασκευή 15 Μαΐου | Σύγχρονη Διαχείριση & Διεθνείς Πρακτικές: Η πρώτη ημέρα ανήκει στους θεσμικούς φορείς της αγοράς. Μέσα από εξειδικευμένα πάνελ, ο STAMA θα αναλύσει πώς η βραχυχρόνια μίσθωση ενισχύει τον ρόλο του Real Estate, το IFMA (Greek Chapter) θα αναδείξει την κρίσιμη αξία του Facility Management ως πολλαπλασιαστή αξίας στα χαρτοφυλάκια ακινήτων, ενώ το SBC Greece θα εστιάσει στον αειφορικό σχεδιασμό και την Κυκλική Οικονομία.

Σάββατο 16 Μαΐου | Επενδυτική Στρατηγική, Κίνδυνοι & Φιλοξενία: Το Σάββατο εστιάζει στον επενδυτικό χάρτη του 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολιστικές αναλύσεις κινδύνου (360° Risk Assessment), συζητήσεις για την επόμενη μέρα της Golden Visa και τις ξένες ροές κεφαλαίων, καθώς και τον επαναπροσδιορισμό του μεσιτικού κλάδου. Highlights της ημέρας: Ένα μοναδικό Fireside Chat για την εικοσαετή ιστορική αναδρομή και μεταμόρφωση του ελληνικού Real Estate με τον CEO του Spitogatos, καθώς και ένα διευρυμένο αφιέρωμα-ορόσημο στη «Νέα Εποχή της Ελληνικής Φιλοξενίας», με έμφαση στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων.

Κυριακή 17 Μαΐου | Καινοτομία, Πράσινη Διαβίωση & Στεγαστική Κρίση: Η τελευταία ημέρα αγγίζει τις πιο καυτές τάσεις και τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα. Θα συζητηθεί εκτενώς η κρίση προσφοράς και ο γρίφος των «κλειστών» σπιτιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης και της ΠΟΜΙΔΑ. Παράλληλα, τα πάνελ θα χαρτογραφήσουν τα νέα "Επενδυτικά Hotspots του 2026", ενώ η τεχνητή νοημοσύνη (Proptech) και το "Πράσινο Σπίτι" θα πρωταγωνιστήσουν, σε άμεση σύνδεση με τη νέα θεματική ζώνη της έκθεσης, Green & Wellness Living.

Το 6ο Real Estate Forum δεν καταγράφει απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει. Αποτελεί την απόλυτη ευκαιρία δικτύωσης και ενημέρωσης για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα, τους ομιλητές και δωρεάν εγγραφές, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://rexpo.gr/realestate-forum/

Πληροφορίες Διοργάνωσης: RM International

Πανιωνίας 18, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16561 Τηλέφωνο: +30 210 9610135

Email: [email protected], Ιστοσελίδα Έκθεσης: https://rexpo.gr/