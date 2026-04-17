Με σημαντικά κέρδη 3,75% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, εν μέσω θετικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, οι οποίες «κήρυξαν» το τέλος του πολέμου, έχοντας καταγράψει ισχυρό rebound από τα χαμηλά τους, με τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς S&P 500 να σημειώνει νέο ιστορικό ρεκόρ.



Τα περισσότερα γεωπολιτικά σοκ τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μακροχρόνιο αντίκτυπο στα χρηματιστήρια. Ενώ τέτοια γεγονότα προκαλούν άμεση, έντονη μεταβλητότητα, οι αγορές τείνουν να ανακάμπτουν σχετικά γρήγορα, συχνά πριν τελειώσουν οι ίδιες οι συγκρούσεις.



Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει επανέλθει στα προ πολέμου επίπεδα και βρίσκεται 1,38% υψηλότερα από της έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων, ενώ σε σχέση με τα χαμηλά των 2.006,93 μονάδων της 30ης Μαρτίου καταγράφει εκρηκτική άνοδο 15,06%. Συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα οι θετικές εκθέσεις για τις τράπεζες.



«Αγοραστές» των μετοχών των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών δηλώνουν η UBS και η HSBC, εκτιμώντας πως παρά το ριμπάουντ που έχουν σημειώσει από τη βουτιά που κατέγραψαν λόγω των αναταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος, οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές.



Η UBS δίνει τιμή- στόχο για την Πειραιώς, τα 10,80 ευρώ, για την Alpha Bank τα 4,65 ευρώ, για την Eurobank τα 4,60 ευρώ και για την Εθνική τα 17,30 ευρώ.

Η HSBC δίνει τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 4,85 ευρώ, για την Eurobank τα 4,70 ευρώ, για την Εθνική τα 18,45 ευρώ και για την Πειραιώς τα 11,70 ευρώ.



Και η Eurobank Equities δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» στις τράπεζες. Υπογραμμίζει ότι, παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών παραμένουν ισχυρά και δημιουργούν σημαντικό περιθώριο αναβάθμισης των αποτιμήσεων. Οι τιμές-στόχοι που θέτει η Eurobank Equities είναι: 4,50 ευρώ για την Alpha Bank, 17,45 ευρώ για την Εθνική, 10,30 ευρώ για την Πειραιώς, 11,20 ευρώ για την Optima Bank και 11,10 ευρώ για την Κύπρου.



O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.309,10 μονάδες, έναντι 2.225,74 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,75%, από τις αρχές Απριλίου κερδίζει 11,82%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 8,88%.



Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,91%, τον Απρίλιο ενισχύεται 12,44%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 9,99%.



Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 5,40%, τον Απρίλιο σημειώνει κέρδη 9,99% και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 1,03%.



Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 7,33%, τον Απρίλιο κερδίζει 18,64% ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη 18,43%.



Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.456,197 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 364,049 εκατ. ευρώ, έναντι 315,566 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.



Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 5,702 δισ. ευρώ, στα 165,073 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 18,820 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.