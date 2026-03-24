Το 2025 αποτέλεσε ακόμα ένα επιτυχημένο έτος για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 34,0 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας ρεκόρ. Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 1,5%, φτάνοντας τα 675,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,0% σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των κερδών στον τομέα των αεροπορικών δραστηριοτήτων και των εκτάκτων δαπανών. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 207,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,1%, λόγω της εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού.

Οι επενδύσεις για το 2025 ανήλθαν σε 161 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την πρόοδο στο Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου, με τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων και τον βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών να βρίσκονται σε κατασκευαστική φάση. Η Εταιρεία προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 204,864 εκατ. ευρώ προς τη Γενική Συνέλευση, με 100 εκατ. ευρώ μέσω του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend).

Η επιβατική κίνηση κατέγραψε ρεκόρ, με την Αθήνα να κατατάσσεται στην κορυφή της Ευρώπης για την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Τα έσοδα από τις αεροπορικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 504,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα μη αεροπορικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,5%. Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 17,7%, φτάνοντας τα 265,6 εκατ. ευρώ, λόγω του αυξημένου προσωπικού και των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των υποδομών. Η μείωση των κερδών οφείλεται στις προσαρμογές των αεροπορικών χρεώσεων και στις έκτακτες δαπάνες, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 267,8 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, δήλωσε:

«Το 2025 ήταν ακόμη ένα ισχυρό έτος για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να σημειώνει αύξηση +6,7% και να ανέρχεται σε επίπεδα ρεκόρ, στα 34 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάκαμψη μετά την πανδημία μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Ανακοινώσαμε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο νέων προορισμών για τους επιβάτες μας, ενώ η Αθήνα αναδείχθηκε ως το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ και διατηρήσαμε τη δέσμευσή μας για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ασφάλεια και αποδοτική λειτουργία. Το εμβληματικό Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά, με την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του μεγαλύτερου πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Ελλάδα, καθώς και των εργασιών για τον νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου. Παράλληλα, η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και του Δορυφορικού Αεροσταθμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανάθεση του έργου να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Για το 2026, βασιζόμενοι στην ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση με ένα σαφές πλάνο χρηματοδότησης, καθώς και στην ανθεκτικότητα της ζήτησης αεροπορικού ταξιδιού για την Αθήνα, εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Παράλληλα, θέτουμε τις βάσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη δυναμικότητα και βιώσιμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.»

Επιχειρηματικές Εξελίξεις και Εξελίξεις στην Επιβατική Κίνηση

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη ένα επιτυχημένο έτος για το Αεροδρόμιο της Αθήνας, με την επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 33,99 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,7%, σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2024 κατά 2,2% και 8,6% αντίστοιχα. Η Αθήνα κατατάσσεται επίσης στην πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς την ανάκαμψη μετά την πανδημία, με αύξηση 33% σε σύγκριση με το 2019.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερά ισχυρή δυναμική της αγοράς της Αθήνας, παρά τις συνεχείς προκλήσεις, και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξανόμενη ζήτηση για ολιγοήμερα ταξίδια στην Αθήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στην ανθεκτικότητα της ζήτησης για ταξίδια αναψυχής, καθώς και στην αποτελεσματικότητα της στρατηγικής ανάπτυξης δρομολογίων και επιβατικής κίνησης της Εταιρείας του Αεροδρομίου.

Η επέκταση της ζήτησης σε περιόδους χαμηλής κίνησης αντικατοπτρίζεται επίσης στην κατανομή της αύξησης της επιβατικής κίνησης, με τους πέντε μήνες που ιστορικά καταγράφουν τον χαμηλότερο αριθμό επιβατών (Ιανουάριος – Μάρτιος και Νοέμβριος – Δεκέμβριος) να επιτυγχάνουν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης, κατά μέσο όρο περίπου 10%, σε σύγκριση με περίπου 5% την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου.

Το δίκτυο δρομολογίων του Αεροδρομίου ενισχύθηκε περαιτέρω το 2025, με την Αθήνα να συνδέεται απευθείας, μέσω τακτικών δρομολογίων, με 164 πόλεις-προορισμούς (έναντι 157 το 2024) σε 55 χώρες (αμετάβλητες από το 2024), τα οποία εκτελούνται από 70 αεροπορικές εταιρείες (έναντι 68 το 2024).

Η πρόσφατη κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων συμβάλλει σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα παγκοσμίως, η οποία ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών και των αεροδρομίων. Το 2025, η επιβατική κίνηση που σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε περίπου το 7,5% της συνολικής κίνησης. Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ωστόσο προς το παρόν δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται από τη σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου.

Αεροπορικές Δραστηριότητες και Επιχειρηματικές Εξελίξεις του ΔΑΑ για το 2025

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία διασφάλισε την ομαλή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του Αεροδρομίου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα και διαθέτοντας τους απαιτούμενους πόρους.

Τιμολογιακή Πολιτική και Μάρκετινγκ Αεροδρομίου

Μετά την ετήσια διαδικασία διαβούλευσης με τους Χρήστες του Αεροδρομίου, η Εταιρεία αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητες τις Αεροπορικές Χρεώσεις για το 2025. Ωστόσο, λόγω της εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού και σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, προχώρησε σε στοχευμένες προσαρμογές:

Προσωρινή μείωση του Τέλους Εξυπηρέτησης Επιβατών κατά 30%, για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2025 – 30 Απριλίου 2026, με στόχο την ενίσχυση της επιβατικής κίνησης κατά την περίοδο χαμηλής ζήτησης.

Εισαγωγή του Προγράμματος Ενίσχυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2025, μέσω παροχής έκπτωσης στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών ανά αναχωρούντα επιβάτη, για την ενθάρρυνση της χρήσης αποδοτικότερων αεροσκαφών με υψηλές πληρότητες.

Το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Κινήτρων συνεχίστηκε με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο, ενισχύοντας τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας και την ελκυστικότητα του Αεροδρομίου για τις αεροπορικές εταιρείες.

Διεθνής Διάκριση για το Αεροδρόμιο Αθηνών

Στην κορυφαία συνάντηση του κλάδου αερομεταφορών, ROUTES WORLD 2025, το ΔΑΑ κατέκτησε τον τίτλο του «Overall Winner», εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των αεροδρομίων που εξυπηρετούν περισσότερους από 20 εκατομμύρια επιβάτες.

Επέκταση του Αεροδρομίου

Το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης σε 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως μέχρι το 2032. Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το έργο μέσω δανείου ύψους 806 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank και μέσω του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος.

Επέκταση Κύριου και Δορυφορικού Αεροσταθμού

Η επέκταση των αεροσταθμών προβλέπει αύξηση της επιφάνειας κατά 68%, με την προσθήκη νέων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης επιβατών και επέκταση εμπορικών χώρων.

Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης και Νέος Χώρος Στάθμευσης Αεροσκαφών

Η κατασκευή του νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων και του βορειοδυτικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027.

Πρόγραμμα “ROUTE 2025” για Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών Άνθρακα

Ο ΔΑΑ ολοκλήρωσε την πρωτοβουλία “ROUTE 2025”, με στόχο τη μηδενική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου έως το 2025. Η Εταιρεία προχώρησε στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας για να καλύψει τις ανάγκες της από ανανεώσιμη ενέργεια.