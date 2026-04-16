Ο John Legend, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και ένας αισθαντικός ανανεωτής της soul και του R&B, έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά για να ζήσει τον… μύθο του στο Ηρώδειο, σε μια σημαντική προσωπική στιγμή για τον ίδιο, αλλά και σε μία ιστορική, συγκυρία για το ελληνικό κοινό.

Στις 30 Ιουνίου, λοιπόν, την τελευταία μέρα του μήνα η συναυλία του John Legend θα είναι η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση που θα λάβει χώρα πάνω στη φιλόξενη σκηνή του θεάτρου πριν το κλείσιμό του και την έναρξη των εκτεταμένων εργασιών αναστήλωσης.

Αν πρέπει να καταφύγουμε σε αριθμούς για να αποτυπώσουμε την εντυπωσιακή πορεία του John Legend, θα πρέπει να πάρουμε κυριολεκτικά ανάσα πριν βουτήξουμε σε αυτόν τον καταρράκτη διακρίσεων, βραβείων και κατορθωμάτων: δεκατρία(!) βραβεία Grammy και το βραβείο Oscar για Best Original Song το 2014 –είναι, άλλωστε, ο πρώτος Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που μπήκε στη λέσχη EGOT, έχοντας κερδίσει και τα τέσσερα βραβεία (Emmy, Grammy, Oscar και Tony)– τέσσερις πλατινένιους και δύο χρυσούς δίσκους, έξι πλατινένια και πέντε χρυσά singles στα charts των ΗΠΑ, καθώς και δισεκατομμύρια ακροάσεις σε διάφορες πλατφόρμες.

Κάποια από τα τραγούδια που πιστοποιούν όλα τα παραπάνω είναι τα «All of Me», «Love Me Now», «Beauty and the Beast», «Minefields» και «Ordinary People», ανάμεσα σε πολλά άλλα. Η παράθεση των ονομάτων με τα οποία έχει συνεργαστεί μπορεί να αφήσει και τον πιο απαιτητικό μουσικόφιλο με το στόμα ανοιχτό, μεταξύ των οποίων οι Ariana Grande, Lauryn Hill, Kanye West, André 3000 και Herbie Hancock.

Η εμφάνιση εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας «An Evening of Songs & Stories», μιας μουσικής αφήγησης όπου κάθε τραγούδι λειτουργεί ως σταθμός ζωής. Legenda στα λατινικά σημαίνει να αφηγείσαι εκείνες τις ιστορίες που πρέπει να ακουστούν δυνατά και αυτό ακριβώς κάνει εδώ ο John Legend: μόνος στο πιάνο, απογυμνώνει τις συνθέσεις του από τις ενορχηστρωτικές τους πανοπλίες και τις μετατρέπει σε μια σινεμασκόπ αναδρομή στο παρελθόν, ξετυλίγοντας ιστορίες, εμπειρίες και συναντήσεις που διαμόρφωσαν την ανεπανάληπτη προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία.

Πότε: 30 Ιουνίου 2026

Πού: Ωδείο Ηρώδου Αττικού

