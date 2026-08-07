Η «Λογική και Ευαισθησία» (Sense and Sensibility), ένα από τα πιο αγαπημένα έργα της Τζέιν Όστεν, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια νέα κινηματογραφική διασκευή που φιλοδοξεί να συστήσει την κλασική ιστορία σε μια νέα γενιά θεατών.

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία της Τζόρτζια Όκλι και σενάριο της Νταϊάνα Ριντ, πρωταγωνιστούν οι Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς και Έσμε Κριντ-Μάιλς στους ρόλους των αδελφών Έλινορ και Μαριάν Ντάσγουντ.

Η ιστορία ακολουθεί τις δύο αδελφές, οι οποίες, μετά την απώλεια της οικογενειακής τους περιουσίας, καλούνται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να αντιμετωπίσουν έναν κόσμο όπου ο έρωτας, η κοινωνική θέση και η οικονομική ασφάλεια είναι στενά συνδεδεμένα.

Η συγκρατημένη και πρακτική Έλινορ έρχεται σε διαρκή αντίθεση με την παθιασμένη και αυθόρμητη Μαριάν, καθώς και οι δύο αναζητούν τη δική τους θέση σε μια κοινωνία που επιβάλλει αυστηρούς κανόνες στις γυναίκες.

Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, οι Κατρίνα Μπαλφ, Φρανκ Ντιλέιν, Τζορτζ ΜακΚέι, Χέρμπερτ Νόρντρουμ, Μπόντι Ρέι Μπράτνακ και Φιόνα Σο.

Η νέα ταινία «Λογική και Ευαισθησία» αποτελεί παραγωγή των Τιμ Μπέβαν, Έρικ Φέλνερ, Ίντια Φλιντ και Τζο Γουόλετ και έρχεται από τις Focus Features και Working Title.

Με επίκεντρο τη διαχρονική ιστορία αγάπης και αδελφικής σχέσης της Όστεν, η νέα διασκευή επιχειρεί να συνδυάσει το χιούμορ, το συναίσθημα και την κοινωνική παρατήρηση που έχουν καταστήσει το μυθιστόρημα διαχρονικό.