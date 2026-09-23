Η Ειρήνη Βουρλούμη, στην πρώτη της ταινία, «Αλλού ο Δρόμος / The Way Elsewhere» σκιαγραφεί ένα πορτρέτο της σύγχρονης Αθήνας, ειπωμένο μέσα από την εσωτερική και εξωτερική ζωή τριών βετεράνων οδηγών ταξί, που διασχίζουν την πόλη όχι μόνο για να βιοποριστούν, αλλά και ως σιωπηλοί ονειροπόλοι που κινούνται μέσα σε ένα τοπίο ανθεκτικότητας, μνήμης και προσμονής.

Ο Κωνσταντίνος, γνωστός στους δρόμους ως «το πούμα», πλησιάζει στη συνταξιοδότηση, έπειτα από μισό αιώνα πίσω από το τιμόνι, έχοντας επίγνωση της παρακαταθήκης του. Κάθε πρωί, πριν ξυπνήσει η πόλη, ξεκινά τη βάρδιά του με ένα προσωπικό τελετουργικό κάτω από την Ακρόπολη, παρέα με μια κουκουβάγια.

Ο Σάνι, Νιγηριανός-Έλληνας ηθοποιός και οικογενειάρχης, κινείται ανάμεσα στην πίστη, την κόπωση και μια βαθιά επιθυμία να επιστρέψει στην καλλιτεχνική έκφραση.

Ο Γιώργος, γεννημένος περφόρμερ, οδηγεί την ημέρα και τραγουδά ερωτικά λαϊκά τραγούδια σε μικρά κλαμπ τη νύχτα.

Καθώς οι χαρακτήρες ανατρέχουν στις ζωές τους, η ταινία τούς δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν οι ίδιοι την ιστορία τους, αλλά και την ελπίδα να κρατήσουν ζωντανά τα όνειρά τους.

Με μια ιδιαίτερη, ως επί το πλείστον νυχτερινή κινηματογράφηση, μια εντυπωσιακή μουσική διαδρομή και πρωταγωνιστές που είναι ταυτόχρονα συναρπαστικοί και αφοπλιστικά ευάλωτοι, η Ειρήνη Βουρλούμη προσφέρει ένα συμπονετικό, αντισυμβατικό πορτρέτο μιας πόλης και των ανθρώπων της. Οικεία και αφοπλιστική, η ταινία είναι ταυτόχρονα ένα τεκμήριο επιβίωσης και μια ήσυχη επιβεβαίωση της ανθρώπινης ικανότητας να ονειρεύεται, καθώς και ένας ύμνος της σκηνοθέτιδας στην πόλη που αγαπά.

Το «Αλλού ο Δρόμος Αλλού / The Way Elsewhere» συνδυάζει την παρατήρηση του ντοκιμαντέρ με στιγμές μαγικού ρεαλισμού και στιλιζαρισμένης μουσικής performance, δημιουργώντας μια πολυεπίπεδη κινηματογραφική γλώσσα που αναδύεται οργανικά από τους χαρακτήρες και τον κόσμο τους. Βασικές σκηνές γράφονται και σκηνοθετούνται σε στενή συνεργασία με τους πρωταγωνιστές: τα μουσικά βίντεο του Γιώργου σκηνοθετούνται στο ύφος της ελληνικής λαϊκής ποπ κουλτούρας, ο εσωτερικός κόσμος του Σάνι ξεδιπλώνεται σε σκηνές που προκύπτουν μέσα από δημιουργική επινόηση αλλά και την παρατήρηση, ενώ οι σιωπηλές κοινωνίες του Πούμα με την κουκουβάγια και την ποίηση συνθέτουν ένα μεταφυσικό νήμα.

Τα στοιχεία αυτά διαπλέκονται με σκηνές παρατήρησης vérité, δημιουργώντας μια ταινία που δεν είναι ούτε εξ ολοκλήρου μυθοπλασία ούτε ρεπορτάζ, αλλά ένα ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει κάτι πιο διαισθητικό και ποιητικό.

Η κουκουβάγια -αρχαίο αθηναϊκό σύμβολο της σοφίας και της διορατικότητας- επανέρχεται όχι ως μεταφορά, αλλά ως τοτεμική παρουσία που συνδέει τις επιθυμίες των χαρακτήρων με τη βαθύτερη μνήμη της πόλης. Αντί να απεικονίζει τις κρίσεις που έχει βιώσει η Αθήνα, η ταινία εστιάζει στις συνέπειές τους: στις υφές των δρόμων της, στην ευθραυστότητα της καθημερινής ρουτίνας και στην ανθεκτικότητα εκείνων που εξακολουθούν να φαντάζονται ζωές με νόημα και ομορφιά, παρά την αβεβαιότητα.

Συντελεστές

Αλλού ο δρόμος / The Way Elsewhere

Διάρκεια: 82′

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Ειρήνη Βουρλούμη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Mιχάλης Γκατζόγιας

Μοντάζ: Μυρτώ Καρρά, Δημήτρης Βάτσιος, Ελισάβετ Πηρούνια

Ήχος: Περσεφόνη Μηλιού

Μουσική: Ηλίας Καμπανής

Extra μουσική: Μαρία Σιδέρη, Θάνος Σιδέρης

Σχεδιαστής αφίσας: Βασίλης Πολυχρονιάδης

Το πρωτότυπο τραγούδι «Δεν με Νίκησε η Πόλη», σε ερμηνεία του πρωταγωνιστή Γιώργου Γεωργίου, κυκλοφορεί από την MINOS-EMI.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟΣ

Η ταινία συμμετείχε στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Διεθνές Διαγωνιστικό (Παγκόσμια Πρεμιέρα) και στο 23o CPH:DOX NEXT:WAVE Competition (Διεθνής Πρεμιέρα).

Ακολουθεί η συμμετοχή στα:

Inconvenient Films IHRDFF 2026 (Οκτώβριος, Λιθουανία),

43o Kassel Documentary Film Festival (Νοέμβριος, Γερμανία),

12o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (Νοέμβριος)

και 31o Greek Film Festival Australia (Οκτώβριος)