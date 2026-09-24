Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα (Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου) φέρνει στις αίθουσες μια πολυσυλλεκτική γκάμα ταινιών. Το μενού περιλαμβάνει από μεγάλες περιπέτειες επιβίωσης και ατμοσφαιρικά θρίλερ, μέχρι λογοτεχνικές διασκευές, ευρωπαϊκό σινεμά και animation για όλη την οικογένεια.

Στις πρεμιέρες ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ «Στην Καρδιά του Κτήνους», μια περιπέτεια επιβίωσης στην παγωμένη Αλάσκα, όπου ο πρωταγωνιστής μαζί με τον πιστό του σκύλο έρχεται αντιμέτωπος με τα στοιχεία της φύσης και το παρελθόν του. Αυτή την εβδομάδα έχουμε και την επιστροφή του Ίθαν Χοκ σε μια καθηλωτική ερμηνεία στην ταινία «Το Φορτίο», έχοντας στο πλευρό του τον Ράσελ Κρόου, ενώ κάνει πρεμιέρα και το εμβληματικό μυθιστόρημα της Τζέιν Όστιν, «Λογική και Ευαισθησία», μέσα από τη σύγχρονη ματιά της Τζόρτζια Όκλεϊ.

Για τους μικρούς φίλους έρχεται στις αίθουσες ο «Σον το Πρόβατο και το Τέρας της Φάρμας», ενώ οι «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» των Άντονι και Τζο Ρούσο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, με κάποια έξτρα λεπτά ως πρόγευση για το «Doomsday» που κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο.

Στην Καρδιά του Κτήνους

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Αγιερ

Σενάριο: Κάμερον Αλεξάντερ

Μουσική: Τζάρεντ Μάικλ Φράι

Πρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Τζ. Κ. Σίμονς

Η.Π.Α., 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων James Belmont και ο σκύλος μάχης του, Odin, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης.

Το Φορτίο

Σκηνοθεσία: Πάντρικ ΜακΚίνλεϊ

Σενάριο: Μάθιου Μπουί, Σέλμπι Γκέινς

Μουσική: Λάθαμ Γκέινς, Σέλμπι Γκέινς

Πρωταγωνιστούν: Ίθαν Χοκ, Ράσελ Κρόου, Τζούλια Τζόουνς, Όστιν Αμέλιο, Αβι Νας, Λούκας Λίνγκαρντ Τόνεσεν, Σαμ Χάζελνταϊν, Τζορτζ Μπέρτζες, Άλεκ Νιούμαν

Διάρκεια: 115 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Όρεγκον, 1933. Ο βετεράνος Σάμιουελ Μέρφι στέλνεται σε ένα βάναυσο στρατόπεδο εργασίας, μακριά από την κόρη του. Ο αρχιφύλακας Κλάνσι τον βάζει σε πειρασμό με πρόωρη αποφυλάκιση αν εισάγει λαθραία χρυσό μέσα από τη θανατηφόρα, απροσπέλαστη άγρια φύση. Πόσο μακριά θα φτάσει ο Μέρφι για να δει ξανά το παιδί του;

Λογική και Ευαισθησία

Σκηνοθεσία: Τζόρτζια Οκλεϊ

Σενάριο: Νταϊάνα Ριντ

Μουσική: Ρότζερ Γκούλα

Πρωταγωνιστούν: Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, Έσμε Κριντ-Μάιλς, Κατριόνα Μπάλφε, Μπόντι Ρέι Μπρέθναχ, Φρανκ Ντίλαν, Τζορτζ ΜακΚέι, Χέρμπερτ Νόρντρουμ, Φιόνα Σο, Στέισι Μάρτιν, Τομ Μπρουκ, Κλόι Πίρι, Φόρεστ Μπόθγουελ, Μπέθανι Σλέιτερ, Ελιοτ Σάμνερ, Κίρα Κόβενι, Τέρλοχ Κόνβερι

Διάρκεια: 131 λεπτά

Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Μία ακαταμάχητη νέα κινηματογραφική εκδοχή του εμβληματικού έργου της Τζέιν Όστεν «Λογική και Ευαισθησία»: μία γοητευτική, πνευματώδης και οικεία σε όλους μας ιστορία αγάπης και αδελφικής σχέσης

Κομμένη Κλωστή

Σκηνοθεσία: Φρέντι ΜακΝτόναλντ

Σενάριο: Φρέντι ΜακΝτόναλντ, Φρεντ ΜακΝτόναλντ

Μουσική: Τζέικομπ Ταρντιέν

Πρωταγωνιστούν: Ιβ Κόνολι, Κάλουμ Γουόρθι, Τζον Λιντς, Κέι Κάλααν, Ρον Κουκ, Τόμας Ντάγκλας, Καρολάιν Γκούνταλ, Βέρνερ Μπιερμάιερ, Πέτρα Ράιτ

Διάρκεια: 100 λεπτά

ΗΠΑ, 2024

Διανομή: NEO Films

Η υπόθεση

Μια μοδίστρα μπλέκεται στα ίδια της τα νήματα όταν μια μοιραία επιλογή ξετυλίγει μια επικίνδυνη αλυσίδα γεγονότων. Αφού αρπάζει έναν μυστηριώδη χαρτοφύλακα από μια συναλλαγή που έχει πάει στραβά, βρίσκεται αντιμέτωπη με αδίστακτους διώκτες και μια αδυσώπητη καταδίωξη. Σε ένα ολοένα πιο επικίνδυνο παιχνίδι γάτας και ποντικού, κάθε απόφασή της ανοίγει μια διαφορετική πορεία, οδηγώντας την σε δραματικά διαφορετικές καταλήξεις, όπου η σωτηρία και η καταστροφή απέχουν μόλις μια βελονιά.

Το Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς

Σκηνοθεσία: Καρίμ Αϊνούζ

Σενάριο: Ευθύμης Φιλίππου

Μουσική: Μάθιου Χέρμπερτ

Πρωταγωνιστούν: Κάλουμ Τέρνερ, Ράιλι Κίο, Ελ Φάνινγκ, Τζέιμι Μπελ, Λούκας Γκέιτζ, Τρέισι Λετς, Πάμελα Άντερσον, Έλενα Αναγιά, Γιώργος Στεφανάκος, Λόλο Ερέρο

Διάρκεια: 97 λεπτά

Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Danaos Films

Η υπόθεση

Οι άνθρωποι είναι τριαντάφυλλα. Οι οικογένειες είναι τριανταφυλλιές. Οι τριανταφυλλιές χρειάζονται κλάδεμα.

Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη

Σκηνοθεσία: Αντονι Ρούσο, Τζο Ρούσο

Σενάριο: Κρίστοφερ Μάρκους, Στίβεν ΜακΦίλι

Μουσική: Άλαν Σιλβέστρι

Πρωταγωνιστούν: Γκουίνεθ Πάλτροου, Σκάρλετ Τζοχάνσον, Πολ Ραντ, Κρις Έβανς, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Τζον Φαβρό, Σεμπάστιαν Σταν, Τζος Μπρόλιν, Τζέρεμι Ρένερ, Κρις Χέμσγουορθ, Εβάντζελιν Λίλι, Μπρι Λάρσον, Ελίζαμπεθ Ολσεν, Τομ Χόλαντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Μαρκ Ράφαλο

Διάρκεια: 182 λεπτά

ΗΠΑ, 2019

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Στην ταινία «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη: Encore», μετά τα καταστροφικά γεγονότα που εξόντωσαν τον μισό πληθυσμό του πλανήτη, οι εναπομείναντες ήρωες αγωνίζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τελικά, πρέπει να ενωθούν για να αποκαταστήσουν την τάξη και την αρμονία στο σύμπαν και να φέρουν πίσω τους αγαπημένους τους σε μια δραματική αναμέτρηση με τον Θάνος.

Σον το Πρόβατο και το Τέρας της Φάρμας

Σκηνοθεσία: Στιβ Κοξ, Μάθιου Γουόκερ

Σενάριο: Μαρκ Μπάρτον, Τζάιλς Πίλμπροου

Μουσική: Νάταλι Χολτ

Πρωταγωνιστούν: Τζάστιν Φλέτσερ, Τζον Σπαρκς, Κέιτ Χάρμπουρ, Νίνα Σοσάνια, Πολ Γουάιτχαουζ, Ρόμαν Κεμπ, Ντάνι Ντάιερ

Διάρκεια: 80 λεπτά

Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Την παραμονή του Χάλογουιν στο αγρόκτημα Μόσι Μπότομ, ο ενθουσιασμός μετατρέπεται σε απογοήτευση όταν ο αδέξιος αγρότης καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες. Ο Σον προσπαθεί να το φτιάξει με επιστημονικά πειράματα, αλλά τα πράγματα πάνε στραβά όταν ένα άγριο θηρίο εμφανίζεται στο δάσος.

Los Tigres

Σκηνοθεσία: Αλμπέρτο Ροντρίγκεθ

Σενάριο: Ραφαέλ Κόμπος, Αλμπέρτο Ροντρίγκεθ

Μουσική: Χούλιο ντε λα Ρόσα

Πρωταγωνιστούν: Αντόνιο ντε λα Τόρε, Μπάρμπαρα Λένε, Χοακίν Νούνιεθ, Χεσούς ντελ Μοράλ, Σέσαρ Βισέντε, Σκόνε, Σίλβια Ακόστα

Διάρκεια: 109 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Ισπανία, 2025

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Ο Αντόνιο, ένας κορυφαίος βιομηχανικός δύτης, αντιλαμβάνεται ότι η εποχή του έχει περάσει. Αναγκασμένος να προσαρμοστεί στη ζωή της στεριάς, συνεργάζεται με την αδελφή του Εστρέγια για μια τελευταία αποστολή: τη ληστεία ενός κρυμμένου φορτίου κοκαΐνης.

Μια Φάρμα στην Πορτογαλία

Σκηνοθεσία: Αβελίνα Πρατ

Σενάριο: Αβελίνα Πρατ

Μουσική: Βενσάν Μπαριέρ

Πρωταγωνιστούν: Μανόλο Σόλο, Μαρία ντε Μεντέιρος, Μπράνκα Κάτιτς, Ρίτα Καμπάσο

Γλώσσα: Πορτογαλικά, Ισπανικά

Πορτογαλία, Ισπανία, 2025

Διανομή: Mikrokosmos

Η υπόθεση

Μετά την ξαφνική εξαφάνιση της συζύγου του, ο Φερνάντο, ένας ήσυχος καθηγητής γεωγραφίας, εγκαταλείπει την παλιά του ζωή και παίρνει την ταυτότητα ενός άλλου άντρα για να εργαστεί ως κηπουρός σε μια πορτογαλική φάρμα. Εκεί αναπτύσσει μια απρόσμενη σχέση με την ιδιοκτήτρια του κτήματος, αναζητώντας μια νέα ζωή που ίσως τελικά δεν του ανήκει.

Ο Μεγάλος Παράγων

Σκηνοθεσία: Λιούις Σάιλερ

Σενάριο: Μπέρτραμ Μίλχαουζερ, Aμπεμ Φίνκελ, Ντάνιελ Φουξ

Μουσική: Άντολφ Ντόιτς

Πρωταγωνιστούν: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Aιριν Μάνινγκ

Διάρκεια: 82 λεπτά

ΗΠΑ, 1942, Ασπρόμαυρο

Διανομή: Athenee Art Cinema

Η υπόθεση

Ο Ντιουκ Μπερν, ένας κατάδικος που προσπαθεί να αφήσει πίσω του την εγκληματική ζωή, μπλέκεται σε μια ληστεία που οργανώνει ένας διεφθαρμένος δικηγόρος και καταλήγει να κατηγορείται άδικα. Όταν η πρώην σύντροφός του Λόρνα επιστρέφει στη ζωή του, ο Ντιουκ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αλυσίδα προδοσιών, φυλακή και απόδραση, ενώ προσπαθεί να σώσει έναν αθώο άντρα από την κατηγορία του φόνου.