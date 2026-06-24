Απίθανο συμβάν υπήρξε στη βραδιά των NBA Drafts, καθώς ο ιδιοκτήτης των Γουόριορς, διαφώνησε με τον GM για την επιλογή της ομάδας.

Η ένταση ήταν μεταξύ του GM (τζένεραλ μάνατζερ) των Γουόριος, Μάικ Ντανλίβι με τον ιδιοκτήτη, Τζο Λακόμπ. Βρέθηκαν να διαφωνούν έντονα για την επιλογή της ομάδας τους στο Draft του NBA.

Οι δύο άνδρες είχαν έντονο διάλογο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της επιλογής παικτών. Ήταν κάτι που συζητήθηκε και σχολιάστηκε εκτενώς στο περιθώριο των Drafts. Οι Γουόριορς εν τέλει έκαναν δικό τους, τον Γιαξέλ Λέντενμπεργκ από το Μίσιγκαν.