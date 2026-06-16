Η έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας στον Άρη επέφερε μία άνευ προηγουμένου ζήτηση και έτσι το σύστημα έπεσε προσωρινά.

Η εποχή Σπανούλη στον Άρη έχει ήδη προκαλέσει ντελίριο στον κόσμο του. Σε τέτοιον βαθμό που λίγα λεπτά αφότου άρχισε η έναρξη της διάθεσης των διαρκείας το σύστημα «έπεσε» – προσωρινά – λόγω της μεγάλης αλλά και ταυτόχρονης επισκεψιμότητας από φίλους της ομάδας.

Πέρυσι η ΚΑΕ Άρης διέθεσε 3.000 εισιτήρια διαρκείας και βάσει του πλάνου που ανέλυσε η διοίκηση, φέτος θα προστεθούν ακόμη 1.000. Ακόμα και αυτά τα 4.000 όμως μοιάζουν λίγα μπροστά σε τέτοια ζήτηση. Στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Άρης ανέφερε ότι από τις 15/06 έως και στις 25/06, οι περσινές / περσινοί κάτοχοι διαρκείας θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν στη θέση που κατείχαν τη σεζόν 2025-26. Σε περίπτωση που οι περσινές / περσινοί κάτοχοι διαρκείας επιθυμούν την αλλαγή θέσης, θα έχουν την δυνατότητα ανανέωσης σε καινούργια θέση και με τιμή renewal μεταξύ 26/06 και 30/06.

Για νέους κατόχους η πλατφόρμα ανοίγει στη 01/07. Από αυτήν την ημέρα, οι θέσεις ελευθερώνονται για όλους τους φιλάθλους. Την πρώτη ημέρα διάθεσης οι ανανεώσεις γίνονταν μόνο μέσω της πλατφόρμας της More, ενώ από σήμερα (16/06) τα εισιτήρια διαρκείας θα ανανεώνονται και στην μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 19:00).