Ποιές είναι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των δύο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τα playoffs της Super League.

Όπως είναι λογικό στα play offs τα μεγάλα ματς των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού δεσπόζουν. Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στους 2 θα γίνει στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής: την Κυριακή 19 Απριλίου στις 21:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Αυτό θα είναι το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου, αφού από τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Παναθηναϊκός θα μετακομίσει στο ΟΑΚΑ.

Η δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να γίνει στην εμβόλιμη 5η αγωνιστική. Θα είναι την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 19:30, με τους Ερυθρόλευκους να φιλοξενούν το «τριφύλλι» στο «Γ. Καραϊσκάκης».