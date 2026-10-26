Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τον Βίκτορ Όρμπαν για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Οι ΗΠΑ έχουν ενθαρρύνει τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας να θέσει υποψηφιότητα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Πάντως, η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί.

Ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της κυβέρνησης Τραμπ παραδέχεται ότι ακούγεται «τρελό», σημειώνει το δημοσίευμα. Ωστόσο, η Ρωσία και η Κίνα θεωρείται ότι υποστηρίζουν την ιδέα. Το σχέδιο προβλέπει ότι ο Όρμπαν θα είναι κοινός υποψήφιός τους. Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και μια δεύτερη χώρα, όταν οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα επιθυμούν το ίδιο πράγμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνήθως το πετυχαίνουν.

Ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπολόγισε οκτώ ψήφους «εξασφαλισμένες» για τον Όρμπαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και 10 που είναι εφικτές από τα 15 μέλη του Συμβουλίου. Θα εμποδίσουν τότε η Βρετανία και η Γαλλία την πλειοψηφία; Οι δύο αυτές χώρες είναι συνήθως επιφυλακτικές στη χρήση του δικαιώματος βέτο.

Καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούσαν ποιον θα ήθελαν να δουν στην ηγεσία του ΟΗΕ, το όνομα του Όρμπαν αναφερόταν συνεχώς. «Κάποιος σαν τον Όρμπαν», έλεγαν, και οι Κινέζοι και Ρώσοι ομόλογοί τους συμφωνούσαν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τελικά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν στον εαυτό τους το ερώτημα: Γιατί όχι ο κ. Όρμπαν;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι, όπως το ότι θα λειτουργούσε ως υπερασπιστής του Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλων δικτατόρων, αναφέρει η Wall Street Journal. Όμως ο Όρμπαν είναι «ο ιδανικός συντηρητικός υποψήφιος του κινήματος MAGA», υποστήριξε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις του κατά της μαζικής μετανάστευσης, των φιλελεύθερων ΜΚΟ και των αριστερών δικαστηρίων και μέσων ενημέρωσης της Ουγγαρίας. Ο Όρμπαν συχνά ερχόταν σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα την εκμεταλλευόταν για επιδοτήσεις, και η φιλοκινεζική του στάση, για κάποιο λόγο, δεν έπληξε ποτέ την εικόνα του ως υπερασπιστή του δυτικού πολιτισμού.

Ο Τραμπ υποστήριξε τον Όρμπαν στις ουγγρικές εκλογές του Απριλίου, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έκανε εκστρατεία υπέρ του. Εάν ο Όρμπαν μπει στη διεκδίκηση της θέσης στον ΟΗΕ, αναμένεται να τον υποστηρίξουν και πάλι, αν και η ανακοίνωση αναμένεται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μια τρίτη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη διαδικασία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν αρχικά με τον Όρμπαν για να διερευνήσουν το ενδιαφέρον του για τη θέση στον ΟΗΕ. Τον βρήκαν δεκτικό, αν και με επιφυλάξεις ως εθνικιστής πολιτικός, και δεν φαίνεται διατεθειμένος να θέσει υποψηφιότητα εκτός αν είναι σίγουρος ότι μπορεί να κερδίσει. Ο Όρμπαν αρνήθηκε να σχολιάσει.