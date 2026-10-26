Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Σε ερώτηση του AFP, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ελέγχει τις πληροφορίες αυτές.

«Απομακρύναμε τρία θύματα, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι ύστερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που είχε στόχο καταυλισμό εκτοπισμένων στην περιοχή του Αλ Μαουάσι», δυτικά της πόλης Χαν Γιούνις, δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπάσαλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, του οργανισμού πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την αρχή της Χαμάς.

Το κοριτσάκι ήταν 7 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας της Γάζας.

«Το τελευταίο 24ώρο 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 50 τραυματίστηκαν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και πυρά», σύμφωνα με τον Μπάσαλ.

Το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις επιβεβαίωσε τη μεταφορά νωρίς σήμερα το πρωί τριών πτωμάτων «που διαμελίστηκαν (…) από θραύσματα ισραηλινού πυραύλου» και πρόσθεσε ότι διακομίστηκαν επίσης τραυματίες, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και ένα παιδί.

Παράλληλα, πηγή ασφαλείας στη Γάζα δήλωσε στο AFP ότι «άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα, συνοδευόμενα από στρατιωτική μπουλντόζα» διείσδυσαν σήμερα το πρωί στη ζώνη που βρίσκεται δυτικά της κίτρινης γραμμής (η οποία οριοθετεί τη ζώνη υπό τον έλεγχο των ισραηλινών δυνάμεων), «στο ανατολικό τμήμα της πόλης του Ντέιρ αλ Μπάλαχ», στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Η πηγή πρόσθεσε ότι ακούστηκαν «πυροβολισμοί από τις δυνάμεις κατοχής (σ.σ. Ισραήλ) προς την κατεύθυνση ζωνών ανατολικά και βόρεια» της Ντέιρ αλ Μπάλαχ, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες εκτοπισμένες οικογένειες.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πάνω από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό την αρχή της Χαμάς, και του οποίου τα στοιχεία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι ελέγχει πάνω από 60% της Λωρίδας της Γάζας, στην εξωτερική περίμετρο του εδάφους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού ζει στις υπόλοιπες περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της Χαμάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.