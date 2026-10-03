Η συζήτηση για την επαναπροσέγγιση της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιστρέφει δυναμικά, καθώς συμπληρώνεται μια δεκαετία από το ιστορικό δημοψήφισμα του Brexit.

Μια νέα, εκτενής δημοσκόπηση της Messina Group σε δείγμα 11.461 πολιτών αποκαλύπτει σαφή μεταστροφή της κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, σχεδόν οι μισοί Βρετανοί (49%) τάσσονται πλέον υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ, με το 52,4% να θεωρεί τη φυγή από το μπλοκ ως λανθασμένη απόφαση, έναντι μόλις 29,7% που την υπερασπίζεται. Παράλληλα, το 54,9% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει το Brexit ως «αποτυχία».

Η δημοσιοποίηση της έρευνας συμπίπτει με τις πρόσφατες δηλώσεις του νέου πρωθυπουργού και ηγέτη των Εργατικών, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος άνοιξε τολμηρά την ατζέντα της επιστροφής. Μιλώντας στο BBC News, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι όλα είναι πιθανά σχετικά με τη συμπερίληψη ενός νέου δημοψηφίσματος στο επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος, εκφράζοντας την προσωπική επιθυμία να δει τη χώρα ξανά στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η δημοσκόπηση εξέτασε και ηπιότερες μορφές συνεργασίας, με το 48,2% να υποστηρίζει τη διατήρηση του τρέχοντος πλαισίου με ταυτόχρονη μείωση των εμπορικών φραγμών, και το 47,1% να βλέπει θετικά τη συμμετοχή σε μια τελωνειακή ένωση.

Συγκρατημένοι οι Εργατικοί

Στο εσωτερικό των Εργατικών, κορυφαία στελέχη, όπως η αναπληρώτρια ηγέτης Λούσι Πάουελ, εμφανίζονται πιο συγκρατημένα. Εκφράζονται έντονοι φόβοι ότι το άνοιγμα του ασκού του Αιόλου του Brexit θα αναζωπυρώσει βαθιές κοινωνικές διαιρέσεις και θα δώσει εκλογική ώθηση στο δεξιό, λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φαράζ. Σύμφωνα με τον βρετανικό τύπο, η κυβέρνηση προτιμά να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν το 2016 δεν υλοποιήθηκαν, αντί να προσπαθήσει να πείσει τους ψηφοφόρους ότι έκαναν λάθος.

Η είδηση για την πιθανή τροχιά επιστροφής της Βρετανίας απασχολεί έντονα και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε εκτενές ρεπορτάζ του Guardian, αναλύεται πώς η Messina Group προβλέπει ότι μια ξεκάθαρη στάση υπέρ της ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει τα ποσοστά των Εργατικών έως και 7 μονάδες, προσελκύοντας ψηφοφόρους από τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες και τους Πράσινους. Παράλληλα, το δημοσίευμα του Independent εστιάζει στη σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης, με τον Νάιτζελ Φαράζ να χαρακτηρίζει την κίνηση του Μπέρναμ τεράστιο πολιτικό λάθος που θα διχάσει τη χώρα. Από την πλευρά του, το πρακτορείο Reuters σχολιάζει ότι η οικονομική δυσπραγία και η αποτυχία του Brexit να περιορίσει τη μετανάστευση έδωσαν στον Μπέρναμ την πολιτική αυτοπεποίθηση να ανοίξει ξανά το ζήτημα.

Στο ευρωπαϊκό έδαφος, η προοπτική επιστροφής έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από μεγάλες δυνάμεις.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, υποδέχθηκε τα νέα με ένα χαμογελαστό «Welcome back», τονίζοντας ωστόσο ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί να επιλέξει α λα καρτ τους όρους της συμμετοχής της. Αντίστοιχα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η χώρα θα γινόταν δεκτή με ανοιχτές αγκάλες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κράτησε μια πιο θεσμική στάση, δηλώνοντας έτοιμη για διάλογο μόλις το Λονδίνο καταθέσει επίσημες προτάσεις.

Οι Οικονομικές Επιπτώσεις της Δεκαετίας

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες της Τράπεζας της Αγγλίας και του National Bureau of Economic Research (NBER), η οικονομική ζημιά από το Brexit είναι πλέον μετρήσιμη και βαθιά. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η έξοδος από την ενιαία αγορά μείωσε το βρετανικό ΑΕΠ κατά 6% έως 8% μέχρι το 2025, προκαλώντας μια σταδιακή αλλά συνεχή οικονομική αιμορραγία.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα επλήγη καίρια, με τις επενδύσεις να καταγράφουν πτώση 12% έως 18% σε σύγκριση με τις υπόλοιπες προηγμένες οικονομίες, κυρίως λόγω της πολυετούς αβεβαιότητας. Στον τομέα του εμπορίου, οι εξαγωγές αγαθών προς την ΕΕ συρρικνώθηκαν κατά περίπου 14%, αναγκάζοντας πάνω από 16.000 βρετανικές επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν πλήρως την ευρωπαϊκή αγορά. Αντίθετα, οι νέες διμερείς εμπορικές συμφωνίες που υπέγραψε το Λονδίνο εκτός ΕΕ απέδωσαν ελάχιστα, ενισχύοντας το ΑΕΠ κατά μόλις 0,2%. Παράλληλα, το Brexit απέτυχε να περιορίσει τη μετανάστευση, καθώς η μείωση των Ευρωπαίων εργαζομένων αντισταθμίστηκε από μια κατακόρυφη αύξηση μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ.

Η Αντίδραση των Συντηρητικών (Tories)

Οι Συντηρητικοί αντέδρασαν με σφοδρότητα στο άνοιγμα της συζήτησης για το λεγόμενο “Breturn” από τον Άντι Μπέρναμ. Στελέχη των Tories κατηγορούν τον πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να ακυρώσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016 και να ανοίξει ξανά τις πληγές ενός βαθύ κοινωνικού διχασμού.

Η γραμμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικεντρώνεται στο ότι η κυβέρνηση των Εργατικών χρησιμοποιεί το Brexit ως αποδιοπομπαίο τράγο για να δικαιολογήσει τις δικές της εσωτερικές πολιτικές αποτυχίες. Οι Συντηρητικοί τονίζουν ότι τα οικονομικά προβλήματα της χώρας, όπως η στασιμότητα του βιοτικού επιπέδου, οφείλονται σε ευρύτερες παγκόσμιες κρίσεις (πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία) και σε κακές κυβερνητικές επιλογές, και όχι αποκλειστικά στην έξοδο από την ΕΕ. Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι μια νέα προσπάθεια ένταξης θα βυθίσει τις επιχειρήσεις σε έναν νέο κύκλο αβεβαιότητας και θα αναγκάσει τη Βρετανία να επιστρέψει στην ΕΕ με πολύ χειρότερους όρους, χάνοντας τα παλιά προνομιακά της δικαιώματα (opt-outs).

Η Στάση των Επιχειρήσεων (CBI): Ανακούφιση αλλά και Φόβος

Η Συνομοσπονδία Βρετανικών Βιομηχανιών (CBI), η οποία εκπροσωπεί χιλιάδες επιχειρήσεις, βλέπει αυτή τη συζήτηση με ανάμεικτα συναισθήματα, ζυγίζοντας τα οφέλη και τους νέους κινδύνους.

Από τη μία πλευρά, η επιχειρηματική κοινότητα αισθάνεται τεράστια ανακούφιση στην προοπτική κατάργησης των γραφειοκρατικών εμποδίων, των δασμών και των καθυστερήσεων στα λιμάνια που προκάλεσε η έξοδος από την ενιαία αγορά. Οι βρετανικές εταιρείες υποφέρουν από σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, οι μεταφορές και η φιλοξενία, και η επιστροφή των Ευρωπαίων εργαζομένων θα έλυνε άμεσα αυτό το πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι επιχειρήσεις τρέμουν έναν νέο κύκλο αβεβαιότητας. Έχοντας ξοδέψει δισεκατομμύρια για να προσαρμοστούν στους κανόνες του Brexit τα τελευταία χρόνια, ο φόβος μιας νέας, χαοτικής μεταβατικής περιόδου και η πιθανή απώλεια της Στερλίνας τούς προκαλεί έντονη νευρικότητα.