Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης των 69 θυμάτων της φονικής σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, όπως γνωστοποίησαν τη Δευτέρα οι αρμόδιες αρχές. Το δυστύχημα είχε σημειωθεί την προηγούμενη Τετάρτη, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, ενώ η αναγνώριση των τελευταίων τριών νεκρών επέτρεψε την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ομάδα των αστυνομικών και των ιατροδικαστών στην οποία ανατέθηκε η αναγνώριση των θυμάτων, 54 υπήκοοι Ισπανίας και 15 αλλοδαποί έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφή.

Οι ξένοι είναι τέσσερις υπήκοοι των ΗΠΑ, δύο της Αυστραλίας, δύο της Ιαπωνίας και ένας καθεμιάς από τις ακόλουθες χώρες: της Αργεντινής, της Γαλλίας, του Καναδά· του Μεξικού, της Πορτογαλίας, της Τσεχίας, και της Τυνησίας.

Συρμός της ισπανικής δημόσιας εταιρείας Renfe έπεσε πάνω στο πίσω μέρος συρμού της ιδιωτικής εταιρίας Iryo που βρισκόταν στις ίδιες σιδηροτροχιές. Ο δεύτερος συρμός, θυγατρικής του ιταλικού δημόσιου ομίλου FS (Trenitalia), είχε αναγκαστεί να σταματήσει εξαιτίας βλάβης στο σύστημα ελέγχου της σηματοδότησης. Για λόγους που παραμένουν ακόμη άγνωστοι, το κέντρο ελέγχου επέτρεψε στον συρμό της Renfe να συνεχίσει την πορεία του στις ίδιες σιδηροτροχιές όπου ήταν ακινητοποιημένος ο άλλος συρμός.

Επρόκειτο για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία μέσα στο 2026, έπειτα από εκείνο του Ιανουαρίου στην Ανδαλουσία (νότια), όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

Καταγράφτηκε εν μέσω της εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.