Το αίτημα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να εξαιρεθούν προσωρινά από την καταμέτρηση χιλιάδες επιστολικές ψήφοι στην Καλιφόρνια δεν έγινε δεκτό από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η προσφυγή αφορούσε περίπου 20.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, για τους οποίους το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριζε ότι ενδέχεται να μην διαθέτουν την αμερικανική υπηκοότητα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζητούσε να διαχωριστούν τα ψηφοδέλτιά τους από τα υπόλοιπα και να μην προσμετρηθούν προτού εξακριβωθεί εάν οι συγκεκριμένοι πολίτες είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία.

Ωστόσο, οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου αρνήθηκαν να παρέμβουν, χωρίς να δημοσιοποιήσουν το σκεπτικό της απόφασής τους, όπως συμβαίνει συχνά με τις επείγουσες προσφυγές.

Άμεση απόρριψη της προσφυγής από τους ανώτατους δικαστές

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως είχε αποτύχει να εξασφαλίσει ευνοϊκή απόφαση από ομοσπονδιακό εφετείο. Το τελευταίο δεν είχε αποδεχθεί την απαίτηση να δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Καλιφόρνιας να κρατήσουν χωριστά ορισμένα ψηφοδέλτια, μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της εγκυρότητάς τους.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιδίωξε την άμεση παρέμβαση του ανώτατου δικαστικού οργάνου, επικαλούμενη το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στο εκλογικό αποτέλεσμα ψήφοι προσώπων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η απάντηση των δικαστών ήρθε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το αίτημα απορρίφθηκε χωρίς να συνοδεύεται από αναλυτική δημόσια αιτιολόγηση.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ταχύτερα από ό,τι συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, στις οποίες οι ανώτατοι δικαστές ζητούν συνήθως να ακούσουν προηγουμένως τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ειδικοί σε νομικά ζητήματα είχαν ήδη αμφισβητήσει τις πιθανότητες δικαίωσης της κυβέρνησης. Επιπλέον, το γεγονός ότι η αίτηση υποβλήθηκε μόλις ένα εικοσιτετράωρο πριν ανοίξουν οι κάλπες προκάλεσε συζητήσεις για τη σκοπιμότητα μιας τόσο καθυστερημένης δικαστικής κίνησης.

Το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τα αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριζε ότι η παρέμβαση που ζητούσε δεν συνεπαγόταν την οριστική απόρριψη των επίμαχων ψήφων. Αντίθετα, παρουσίαζε τον προσωρινό διαχωρισμό τους ως αναγκαία διαδικασία για να διαπιστωθεί εάν οι ψηφοφόροι είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εκλογές.

Ο Ντ. Τζον Σάουερ, ο οποίος εκπροσωπεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, εισηγήθηκε να παραμείνουν χωριστά τα ψηφοδέλτια που συνδέονταν με «πολίτες και φερόμενους ως μη πολίτες».

Κατά τον ίδιο, το προτεινόμενο μέτρο «δεν θα ακύρωνε καμία ψήφο, αλλά θα επέτρεπε να υπάρξει χρόνος για την επαλήθευση της εκλογικής επιλεξιμότητας των προσώπων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι δεν είναι Αμερικανοί πολίτες».

Ο Σάουερ επικαλέστηκε πληροφορίες που είχαν διαβιβαστεί στην υπηρεσία του, σύμφωνα με τις οποίες οι ομοσπονδιακοί μηχανισμοί ελέγχου είχαν εντοπίσει περισσότερους από 20.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους στην Καλιφόρνια, για τους οποίους υπήρχαν ενδείξεις ότι ενδεχομένως δεν είχαν την αμερικανική υπηκοότητα.

Ωστόσο, η αναφορά του βασιζόταν σε ενημέρωση που είχε λάβει από άλλες υπηρεσίες και όχι σε ανεξάρτητη διαπίστωση του δικού του γραφείου για την υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων.

Ποιος έχει τον πρώτο λόγο στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας

Πέρα από την εγκυρότητα των συγκεκριμένων ψήφων, η αντιδικία ανέδειξε τις διαφωνίες σχετικά με τα όρια της ομοσπονδιακής παρέμβασης στις εκλογικές διαδικασίες των αμερικανικών πολιτειών.

Βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ, η ευθύνη για σημαντικές πτυχές της οργάνωσης των εκλογών ανήκει στις πολιτείες, ενώ το Κογκρέσο διατηρεί επίσης νομοθετικές αρμοδιότητες στον συγκεκριμένο τομέα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, πάντως, υποστήριξε ότι η ομοσπονδιακή απαγόρευση συμμετοχής αλλοδαπών στις εκλογές για ομοσπονδιακά αξιώματα του παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσει μέτρα ώστε να μη συμπεριληφθούν παράνομες ψήφοι στο τελικό αποτέλεσμα.

Η διαφωνία εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ περί συμμετοχής προσώπων χωρίς αμερικανική υπηκοότητα στην εκλογική διαδικασία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα διατυπώσει επιφυλάξεις για την ακεραιότητα των εκλογών. Εντούτοις, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν αποδεικνύουν ότι η παράνομη ψηφοφορία από μη Αμερικανούς πολίτες αποτελεί φαινόμενο μεγάλης κλίμακας.

Η υπόθεση απασχόλησε τη Δικαιοσύνη σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν την αβεβαιότητα για τη διατήρηση της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.

Έντονες αντιδράσεις από την πολιτειακή ηγεσία

Η επιλογή της κυβέρνησης να απευθυνθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο λίγο πριν από την εκλογική αναμέτρηση προκάλεσε την αντίδραση αξιωματούχων της Καλιφόρνιας.

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Ρομπ Μπόντα, που ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, περιέγραψε την κίνηση ως «κίνηση που αποπνέει απελπισία», καταγγέλλοντας παράλληλα «ακόμη μία προσπάθεια υπονόμευσης των εκλογών μας και καταπάτησης του κράτους δικαίου».

Ο Ντιν Λόγκαν, υπεύθυνος για την εκλογική διαδικασία στην κομητεία του Λος Άντζελες, ανέφερε ότι πραγματοποίησε επισκέψεις σε εκλογικά τμήματα της περιοχής το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με όσα διαπίστωσε, η προσέλευση των πολιτών και η λειτουργία των εκλογικών υπηρεσιών συνεχίζονταν κανονικά, παρά τον «εξωτερικό θόρυβο και τις προσπάθειες διατάραξης ή καλλιέργειας δυσπιστίας».

Αρνητική ήταν και η εκτίμηση του Ρίτσαρντ Χάσεν, καθηγητή Νομικής στο UCLA με ειδίκευση στο εκλογικό δίκαιο. Ο ίδιος αντιμετώπισε την επείγουσα προσφυγή ως μια τελευταία δικαστική προσπάθεια της κυβέρνησης, θεωρώντας εξαιρετικά περιορισμένες τις προοπτικές να γίνει δεκτή.

Αμφιβολίες για την εγκυρότητα των κυβερνητικών δεδομένων

Σημαντικό μέρος της δικαστικής αντιπαράθεσης επικεντρώθηκε στην ακρίβεια ενός αρχείου με περίπου 20.000 ονόματα, το οποίο είχε αποστείλει τον Οκτώβριο το υπουργείο Δικαιοσύνης στις εκλογικές υπηρεσίες της κομητείας του Λος Άντζελες.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν εντοπιστεί μέσω επίσημων ελέγχων ως ενδεχόμενοι μη Αμερικανοί πολίτες. Με αυτό το σκεπτικό, ζήτησε να μην αναμειχθούν τα ψηφοδέλτιά τους με τα υπόλοιπα έως ότου επιβεβαιωθεί το καθεστώς υπηκοότητάς τους.

Παρά ταύτα, δεν είχαν παρουσιαστεί επαρκείς διευκρινίσεις από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για τα κριτήρια και τη διαδικασία με την οποία συγκεντρώθηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Οι αρμόδιοι εκλογικοί παράγοντες της Καλιφόρνιας επισήμαναν ανακρίβειες στο αρχείο, καθώς αρκετά από τα καταγεγραμμένα πρόσωπα συνδέονταν με περιοχές εκτός της κομητείας του Λος Άντζελες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, από το σύνολο των περίπου 20.000 καταχωρίσεων, μόνο 7.035 αφορούσαν διευθύνσεις που βρίσκονταν στα διοικητικά όρια της κομητείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες, στον κατάλογο είχαν συμπεριληφθεί ακόμη και άνθρωποι που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και διέθεταν αμερικανική υπηκοότητα.

Οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις προκάλεσαν πρόσθετες επιφυλάξεις για την ακρίβεια των πληροφοριών που επικαλέστηκε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς και για το κατά πόσο αυτές μπορούσαν να δικαιολογήσουν την απομόνωση χιλιάδων ψηφοδελτίων λίγο πριν από τις εκλογές.

Νέα δικαστική ήττα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Η εξέλιξη προστέθηκε σε μια σειρά δικαστικών αποφάσεων που δεν δικαίωσαν τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρέμβει στις εκλογικές διαδικασίες των πολιτειών.

Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζέιμς Μπόασμπεργκ έκρινε τη Δευτέρα ότι οι απαιτήσεις που διατύπωσε την τελευταία στιγμή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προς τις εκλογικές αρχές της Καλιφόρνιας πιθανότατα παραβίαζαν το αμερικανικό Σύνταγμα, το οποίο αναθέτει την αρμοδιότητα καθορισμού των εκλογικών κανόνων στις πολιτείες και στο Κογκρέσο.

Στην Καλιφόρνια, όπου οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανέρχονται σε περίπου 23 εκατομμύρια, η διαδικασία της επιστολικής ψήφου είχε ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Οκτωβρίου. Οι τοπικές αρχές υπογράμμιζαν ότι ο εντοπισμός και ο διαχωρισμός των αμφισβητούμενων ψηφοδελτίων σε τόσο προχωρημένο στάδιο θα ήταν πρακτικά ανέφικτος.

Η δικαστική αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, από τις οποίες θα καθοριστεί ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας για τα τελευταία δύο χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.