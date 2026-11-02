Ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, μεταφέρθηκε σε κατοικία 250 τετραγωνικών μέτρων, η οποία βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις των φυλακών στο νησί Ιμραλί, προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει ευκολότερα στις συνομιλίες με την Άγκυρα. Η απόφαση σηματοδότησε ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, παρά τις σημαντικές δυσκολίες που εξακολουθούν να εμποδίζουν την πρόοδο της διαδικασίας.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM θεωρεί ανεπαρκή τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, ζητώντας ουσιαστικά βήματα για την πρόοδο των συνομιλιών.

Ο βουλευτής Μιτχάτ Σαντζάρ δήλωσε:

«Η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει με μονομερείς προσδοκίες και απαιτήσεις».

Η βουλευτής Περβίν Μπουλντάν διευκρίνισε:

«Θα ήταν ακριβέστερο να περιγραφεί απλώς ως ένας χώρος σχεδιασμένος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του».

Το αδιέξοδο του αφοπλισμού

Οι συνομιλίες μεταξύ Οτσαλάν και τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών αποσκοπούν στον αφοπλισμό του PKK, με την Άγκυρα να απαιτεί προηγουμένως επαληθευμένη παράδοση των όπλων.

Η κουρδική πλευρά ζητεί συνταγματικές εγγυήσεις για τη γλώσσα και την τοπική αυτονομία.

Αντιδράσεις εθνικιστών

Η μεταφορά προκάλεσε αντιδράσεις στον εθνικιστικό χώρο. Ο ηγέτης του Κόμματος Νίκης, Ουμίτ Οζντάγ, δήλωσε πως «ο δολοφόνος βρεφών Αμπντουλάχ Οτζαλάν δεν είναι πλέον καταδικασμένος κρατούμενος, αλλά ένας απελευθερωμένος τρομοκράτης που ζει στην ιδιωτική του βίλα».

Πηγή: ΑΠΕ