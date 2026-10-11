Σε μια δήλωση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, υποστήριξε ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, επιβεβαιώνοντας, όπως ανέφερε, την εκτίμηση των βρετανικών αρχών για τον ρόλο της Μόσχας στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προχωρά σε τόσο ξεκάθαρη τοποθέτηση γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια τη βρετανική πολιτική σκηνή.

Η ενημέρωση που έλαβε όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία

Μιλώντας στο podcast The Rest Is Politics, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί τη Δευτέρα, ο Μπέρναμ αποκάλυψε ότι αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ζήτησε ενημέρωση από αρμόδιους αξιωματούχους για το κατά πόσο υπήρξε ρωσική ανάμιξη στο δημοψήφισμα που οδήγησε στην αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είπε, η απάντηση που έλαβε ήταν ξεκάθαρη.

«Όταν ανέλαβα καθήκοντα στην Ντάουνινγκ Στριτ, έθεσα το ερώτημα: υπήρξε παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016; Και έλαβα τη σαφή απάντηση ότι, ναι, υπήρξε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες για παραπληροφόρηση και τα social media

Οι ισχυρισμοί περί ρωσικής εμπλοκής δεν είναι νέοι. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν διατυπωθεί επανειλημμένα κατηγορίες ότι ρωσικά δίκτυα και ψεύτικοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησαν να επηρεάσουν το κλίμα υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ.

Παρά τις καταγγελίες, οι βρετανικές κυβερνήσεις απέφευγαν μέχρι σήμερα να τοποθετηθούν δημόσια και με σαφήνεια για τα ευρήματα των αρμόδιων υπηρεσιών, γεγονός που καθιστά τις δηλώσεις Μπέρναμ ακόμη πιο σημαντικές.

Το μήνυμα προς Γερμανία και Γαλλία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέδεσε το ζήτημα με τη γενικότερη ανησυχία που επικρατεί στην Ευρώπη για την επιρροή ξένων δυνάμεων στις πολιτικές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σημείωσε ότι συζήτησαν τους κινδύνους που προέρχονται από εχθρικά κράτη, ενώ υποστήριξε ότι η παραπληροφόρηση που προέρχεται από τη Ρωσία επιχειρεί να επηρεάσει ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα.

«Είναι σημαντικό να καταγραφούν αυτά τα ζητήματα με σαφήνεια και να βοηθηθούν οι ψηφοφόροι στη Γερμανία και τη Γαλλία να κατανοήσουν ότι ορισμένες από αυτές τις πολιτικές πρακτικές υποκινούνται από τους εχθρούς μας και συγκεκριμένα από τη Ρωσία», ανέφερε.

Η αντίδραση της Ντάουνινγκ Στριτ

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε να σχολιάσει το περιεχόμενο της ενημέρωσης που φέρεται να έλαβε ο πρωθυπουργός από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Τόνισε ωστόσο ότι η προστασία της εθνικής ασφάλειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως οι βρετανικές αρχές παραμένουν προσηλωμένες στην αντιμετώπιση κάθε απόπειρας ξένης παρέμβασης που θα μπορούσε να απειλήσει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.

Στο παρασκήνιο η συζήτηση για στενότερη σχέση με την ΕΕ

Οι δηλώσεις Μπέρναμ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η βρετανική κυβέρνηση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη μελλοντική σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε αφήσει πρόσφατα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύγκλισης με το ευρωπαϊκό μπλοκ, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο η επανένταξη στην ΕΕ να αποτελέσει μελλοντικά μέρος του πολιτικού προγράμματος των Εργατικών, δίνοντας νέα διάσταση στη δημόσια συζήτηση γύρω από την κληρονομιά του Brexit.