Πρόσβαση σε κρίσιμα έγγραφα σχετικά με το σχέδιο FIFA Forward Enterprise (FFE), το οποίο τελικά δεν προχώρησε, πρόκειται να αποκτήσουν τα μέλη του Συμβουλίου της FIFA, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει άμεσα την υπόθεση και μίλησε στο Reuters.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είχε εγκαταλείψει στις αρχές του προηγούμενου καλοκαιριού την πρόταση παραχώρησης των δικαιωμάτων του Μουντιάλ έναντι 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ελάχιστες ημέρες αφότου αυτή έγινε γνωστή. Το εγχείρημα είχε πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό της FIFA και αμφισβήτηση ακόμη και της παραμονής του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της.

Τη Δευτέρα (2/11), ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, απέστειλε επιστολή στα μέλη του Συμβουλίου, καλώντας τα να δηλώσουν εάν ενδιαφέρονται να εξετάσουν τα σχετικά έγγραφα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην έδρα της ομοσπονδίας στη Ζυρίχη.

Η κίνηση έγινε την ημέρα κατά την οποία έληγε η προθεσμία που είχε θέσει η UEFA στη FIFA για να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με την προεδρία του Ινφαντίνο. Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ζητούν μεταρρυθμίσεις και αντιτίθενται στην επανεκλογή του.

Τον περασμένο μήνα, η UEFA είχε αποστείλει επιστολή στη FIFA με περισσότερα από 100 ερωτήματα, μεταξύ των οποίων ζητούσε διευκρινίσεις για το σχέδιο FFE και το Βραβείο Ειρήνης της FIFA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Παγκόσμια Ομοσπονδία θεωρούσε ανέφικτη την προθεσμία των δύο εβδομάδων, επικαλούμενη τον φόρτο εργασίας για τη διοργάνωση ενός νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Νέων στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, αλλά και την προετοιμασία έκτακτου συνεδρίου στις 23 Νοεμβρίου, όπου θα επιλεγούν οι διοργανώτριες χώρες των Παγκοσμίων Κυπέλλων Γυναικών του 2031 και του 2035.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ δημιουργεί συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς. Η FIFA υποστηρίζει ότι θα απαντήσει στα μέλη του Συμβουλίου της στον κατάλληλο χρόνο, διευκρινίζοντας πως η πρόσκληση για εξέταση των εγγράφων αφορά αποκλειστικά τα συγκεκριμένα στελέχη.

Οι πιθανότητες επανεκλογής του Ινφαντίνο ενισχύθηκαν σημαντικά πριν από περίπου δέκα ημέρες, όταν ο επικεφαλής του ασιατικού ποδοσφαίρου τάχθηκε υπέρ μιας τέταρτης θητείας του. Η εξέλιξη αυτή άφησε την Ευρώπη ακόμη πιο απομονωμένη στην αντίθεσή της προς τον πρόεδρο της FIFA.

Ο Ινφαντίνο αναμένεται να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία τον Μάρτιο του 2027, ενώ η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων εκπνέει στις 18 Νοεμβρίου.