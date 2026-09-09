Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε να χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισπανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή πίεση που δέχεται ο θύλακας της Θέουτα μετά τη μαζική και παράνομη είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου.

Η χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 114,7 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί κυρίως στην ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, στην προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, όπως θερμικές κάμερες και συστήματα επιτήρησης, καθώς και στην ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού για τη διαχείριση της κατάστασης.

Παράλληλα, μέρος της βοήθειας θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των διαδικασιών επιστροφής όσων βρίσκονται παράνομα στη Θέουτα, αλλά και για την ενίσχυση των δομών φιλοξενίας, ιδιαίτερα για τους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πάνω από 70.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε δύο ημέρες

Η κρίση ξέσπασε στις 30 και 31 Ιουλίου, όταν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα, περνώντας τα σύνορα είτε πεζή είτε κολυμπώντας από τις ακτές του Μαρόκου.

Η Θέουτα αποτελεί ένα από τα δύο μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο, μαζί με τη γειτονική Μελίγια, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Η μαζική απόπειρα εισόδου προκάλεσε δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, ενώ χιλιάδες άνθρωποι παρέμειναν στον θύλακα ακόμη και εβδομάδες μετά την κρίση.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, περίπου 5.000 μετανάστες βρίσκονταν ακόμη στη Θέουτα, ενώ οι τοπικές αρχές ανεβάζουν τον αριθμό σε τουλάχιστον 10.000, με αρκετούς να διαμένουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ακόμη και στους δρόμους ή στις παραλίες.

Κατηγορίες κατά του Μαρόκου και έρευνα της ισπανικής δικαιοσύνης

Ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, είχε ζητήσει την άμεση συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι το Μαρόκο φέρει ευθύνη για τη μαζική εισροή «είτε εμπράκτως είτε μέσω παράλειψης».

Η ισπανική κυβέρνηση, πάντως, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική. Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι καμία υπηρεσία δεν είχε παρουσιάσει «ισχυρές αποδείξεις» πως το Μαρόκο σχεδίασε ή οργάνωσε την επιχείρηση μαζικής εισόδου μεταναστών.

Ωστόσο, οι υποψίες για τον ρόλο των μαροκινών αρχών ενισχύθηκαν μετά τη διαρροή αστυνομικής αναφοράς, στην οποία γινόταν λόγος για «ανοχή» των δυνάμεων ασφαλείας του Μαρόκου κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η ισπανική δικαιοσύνη έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η μαζική εισροή, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην επίμαχη αστυνομική έκθεση.

Η παρέμβαση των Βρυξελλών αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη στρατηγική σημασία των ισπανικών θυλάκων στη Βόρεια Αφρική, καθώς η Θέουτα και η Μελίγια αποτελούν τα μοναδικά σημεία όπου τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ βρίσκονται απευθείας στην αφρικανική ήπειρο.