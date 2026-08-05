Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, άκουσε τους υπουργούς Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στέλνουν μήνυμα στήριξης στο πρόσωπό του για την κρίση στη Θέουτα, δίνοντας έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν ενωμένοι, επιχειρώντας να αφήσουν πίσω την έντονη πολιτική αντιπαράθεση των προηγούμενων ημερών μαζί του, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν η δράση των κυκλωμάτων διακινητών, η παραπληροφόρηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η επιτάχυνση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών.

Και ας είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα ένας μικρός «εμφύλιος» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ο Σάντσεθ εξαπέλυσε επίθεση κατά κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την κριτική που άσκησαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα του διαχειρίστηκε την κρίση στα νότια σύνορα της χώρας τους και ενώ μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.

Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Σάντσεθ καταδίκασε αντιδράσεις που, όπως ανέφερε, καθοδηγούνται από «προκαταλήψεις, fake news, άγνοια ή πολιτικές σκοπιμότητες» και ζήτησε την άμεση σύγκληση ευρωπαϊκής σύσκεψης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η οποία και πραγματοποιήθηκε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σάντσεθ τραβά την προσοχή της ευρωπαϊκής κοινότητας. Όταν ξεκίνησε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, ο Πέδρο Σάντσεθ εκφώνησε ένα δεκάλεπτο τηλεοπτικό διάγγελμα με τον τίτλο: «Θεσμική δήλωση του πρωθυπουργού για την αποτίμηση των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων» με αφορμή τη δήλωση του Τραμπ να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, εξαιτίας της άρνησης της κυβέρνησής της να επιτρέψει τη χρήση δύο κοινά διαχειριζόμενων βάσεων στην Ανδαλουσία για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν πίσω στις δημοσκοπήσεις, παρουσίασε το σκεπτικό του. Η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Σάντσεθ, αν και αυστηρή, δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστη για τον ίδιο. Εκτός από το ότι συγκαταλέγεται στους πιο έντονους Ευρωπαίους επικριτές της στάσης του Ισραήλ στη Γάζα, έχει κατηγορήσει τη χώρα ότι «εξοντώνει έναν ανυπεράσπιστο λαό» βομβαρδίζοντας νοσοκομεία και ότι «σκοτώνει αθώα αγόρια και κορίτσια μέσω της πείνας», έχει επίσης ταχθεί κατά της ένοπλης επέμβασης των ΗΠΑ με στόχο την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Η φωνή του γίνεται ολοένα και πιο δυνατή, αλλά παρέμενε μοναχική. Ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, έχει αποσπάσει επαίνους και έχει ενισχύσει το πολιτικό της προφίλ, συσπειρώνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες απέναντι στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να διεκδικήσει τη Γροιλανδία, ο Σάντσεθ δεν έχει βρει την ίδια ένθερμη υποστήριξη στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Με αυτόν τον τρόπο, έγινε ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που απέρριψαν ανοιχτά και κατηγορηματικά τις απαιτήσεις ενός Αμερικανού προέδρου. Η βασική θέση του Ισπανού πρωθυπουργού ήταν ότι ένας ακόμη πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα κόστιζε αμέτρητες ζωές, θα αποσταθεροποιούσε περαιτέρω τον κόσμο και θα είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Ο Σάντσεθ, ο τελευταίος σοσιαλιστής επικεφαλής κυβέρνησης στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη περίοδο από το 2018 που ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ισπανίας. Οι αντίπαλοί του στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ζητούν πρόωρες εκλογές. Το ακροδεξιό κόμμα Vox καταγγέλλει τους σοσιαλιστές για «μαφιόζικο σύστημα» και το αριστερό κόμμα Sumar, που συγκυβερνά με τον Σάντσεθ, τον έχει προειδοποιήσει να μην παραβιάσει ορισμένες «κόκκινες γραμμές». Ο ίδιος, πάντως, μοιάζει να είναι αποφασισμένος για τη στάση του τόσο απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους όσο και στις ΗΠΑ.