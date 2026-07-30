Ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού ο οποίος έπληξε προχθές Τρίτη τη νοτιοανατολική Ιαπωνία έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική κυβέρνηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι το σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνει «ανθρώπους οι θάνατοι των οποίων διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί εάν οφείλονταν» στη σεισμική δόνηση.

Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν σχεδόν 48 ώρες μετά τον σεισμό 7,1 βαθμών προχθές, με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, ιδίως στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, στον νομό Κουμάμοτο.

Ο προχθεσινός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη νήσο Κιούσου. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντηση των κατοίκων, που υπομένουν εξάλλου την αποπνικτική ζέστη, με τα θερμόμετρα να αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τους 35° Κελσίου μέσα στην ημέρα.

Το κοινό που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο απομακρύνθηκε εσπευσμένα όταν έγινε ο σεισμός, όμως, περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο υπέστη μεγάλη ζημιά όταν έγινε τεράστια έκρηξη, ενώ ακόμη βρισκόταν στο εσωτερικό του άγνωστος αριθμός εργαζομένων.

Σε οπτικό υλικό από τον τόπο της καταστροφής διακρίνονται διασώστες με πορτοκαλί στολές και λευκά κράνη να κινούνται με προσοχή μέσα στο κτίριο, ανάμεσα σε ατσάλινα ελάσματα του οπλισμού του σκυροδέματος, καλώδια που κρέμονται, οροφές που χάσκουν διαλυμένες…

Εξάλλου, έχουν επιβεβαιωθεί πέντε θάνατοι και τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στην πόλη Γιατσούσιρο, μέρος του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Χθες το απόγευμα κάπου 31.200 νοικοκυριά κι εγκαταστάσεις συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα, ενώ κάπου 84.000 ακίνητα δεν είχαν νερό, σύμφωνα με τις αρχές.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιαπωνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εικονίζουν κόσμο να σχηματίζει ουρές για να αγοράσει πόσιμο νερό, ή να ανεφοδιαστεί με καύσιμα.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε ότι σεισμός ήταν 6,8 βαθμών, εκτίμηση αρκετά κατώτερη της ιαπωνικής.

Ο νομός Κουμάμοτο είχε δοκιμαστεί από δυο καταστροφικούς σεισμούς πριν από μια δεκαετία, το 2016, όταν ο οριστικός απολογισμός των θυμάτων είχε φτάσει τους 273 νεκρούς και τους 2.800 και πλέον τραυματίες.

Στη συμβολή τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών κατά μήκος του δυτικού ορίου αυτού που είναι γνωστός ως ο «δακτύλιος της φωτιάς» του Ειρηνικού ωκεανού, η Ιαπωνία είναι από τις χώρες με την υψηλότερη σεισμικότητα στον πλανήτη.

Το αρχιπέλαγος των περίπου 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφει κατά κανόνα αρκετές εκατοντάδες αισθητούς σεισμούς κάθε χρόνια, με άλλα λόγια το 18% του παγκόσμιου συνόλου.

Οι περισσότεροι χαρακτηρίζονται ασθενείς, αν και οι ζημιές που προκαλούν ποικίλουν, ανάλογα με το σημείο όπου εκδηλώνονται και το εστιακό τους βάθος.

Πολλοί στο ασιατικό αρχιπέλαγος παραμένουν ως ακόμη και σήμερα στοιχειωμένοι από τις μνήμες του υποθαλάσσιου σεισμού 9 βαθμών και του τσουνάμι που τον ακολούθησε την 11η Μαρτίου 2011, με απολογισμό κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους, πέρα από την καταστροφή του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στη Φουκουσίμα.