Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήρια πετρελαίου και μονάδες αποθήκευσης και διανομής στις πόλεις Περμ, Ριαζάν και Ταγκανρόγκ της Ρωσίας και στη χερσόνησο της Κριμαίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά τις επιθέσεις, η Wildberries, ο κολοσσός του λιανικού εμπορίου στη Ρωσία, αναγκάστηκε να εκκενώσει τις αποθήκες της στη Ριαζάν.

Αν και η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας πάσχει από την έλλειψη μέσων αναχαίτισης όπως είναι οι πύραυλοι Patriot, γεγονός που μεγαλώνει την έκθεσή της στις ρωσικές επιθέσεις, η ουκρανική παραγωγή drones για επιθέσεις εις βάθος στο ρωσικό έδαφος έχει ξεπεράσει την αντίστοιχη ρωσική παραγωγή, δίνοντας τη δυνατότητα στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν ρωσικά διυλιστήρια και υποδομές προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων σε περιοχές της Ρωσίας που βρίσκονται διασκορπισμένες σε 11 ζώνες ώρας.

Ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν πλήξει τουλάχιστον επτά συγκροτήματα αποθηκών της Wildberries τις τελευταίες ημέρες, καταστρέφοντας περίπου το 10% των αποθηκευτικών ικανοτήτων της εταιρείας και πλήττοντας δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω της πλατφόρμας, σύμφωνα με την εταιρεία και ανακοινώσεις τοπικών αρχών.

Σε ανακοίνωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν διυλιστήρια στο Περμ και το Ριαζάν, κέντρο διανομής στο Ριαζάν, εξαγωγικό τερματικό σταθμό και πολεμική βιομηχανία στην περιοχή του Ροστόφ, καθώς και ναυτική βάση στην Κριμαία.

Οι ρωσικές τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις.

Στις φλόγες αποθήκες της Wildberries στο Ριαζάν

Στο Ριαζάν, νότια της Μόσχας, ο τοπικός κυβερνήτης δήλωσε ότι βιομηχανικές μονάδες τυλίχθηκαν στις φλόγες και ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η εταιρεία Wildberries ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις της στην περιοχή εκκενώθηκαν και δεν δέχονται παραδόσεις προϊόντων. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει μεγάλη πυρκαγιά στις αποθήκες της Wildberries.

Η εφημερίδα Kommersant έγραψε σήμερα ότι η Wildberries αναζητεί αποθηκευτικό χώρο έκτασης 100.000 τετραγωνικών μέτρων στο γειτονικό Καζακστάν για να προστατεύσει τα προϊόντα της από τις ουκρανικές επιθέσεις.

🇺🇦 Zelensky confirms the Ryazan strike already covered here through this morning's footage: an oil refinery and logistics center hit, roughly 360 kilometers from the Ukrainian border. Separately, a site in occupied Crimea housing high-speed boats of Russia's Black Sea Fleet was… — The Tectonic (@thetect0nic) July 29, 2026

Στα Ουράλια, στην πόλη Περμ, ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική μονάδα που δεν κατονομάστηκε, αλλά δεν προκάλεσαν καταστροφές, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Στην περιοχή του Ροστόφ, μία γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, όταν πύραυλος έπληξε συγκρότημα κατοικιών στο λιμάνι του Ταγκανρόγκ στην Αζοφική Θάλασσα, που φιλοξενεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σταθμό εκφόρτωσης σιτηρών.

Στη χερσόνησο της Κριμαίας, ο κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones.

Στην ουκρανική πλευρά, ένας άνδρας σκοτώθηκε και τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με drone κατά της Χερσώνας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικά drones έπληξαν δύο πλοία που μετέφεραν όπλα και πολεμικό εξοπλισμό στο λιμάνι της Οδησσού.