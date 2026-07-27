Επιδρομές των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 17 στις πόλεις Ραστόφ στον Ντον και Μπιέλγκοροντ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές σήμερα.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους επτά, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Στη Ραστόφ στον Ντον, σημαντικό εξαγωγικό κόμβο στην Αζοφική θάλασσα, δυο μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram.

Συντρίμμια drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε διάφορες τοποθεσίες, ανάμεσά τους αποθήκες, και έσπασαν τζάμια σε πολυκατοικίες, πρόσθεσε.

Στην Μπιέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, ουκρανική επιδρομή είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι τοπικές αρχές μέσω Telegram, προσθέτοντας πως πολυκατοικία πήρε φωτιά.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε ότι δυο άνδρες σκοτώθηκαν και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα με βομβαρδιστικά και drones στην ομώνυμη πρωτεύουσά της (νοτιοανατολικά). Η Ζαπορίζια υφίσταται σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα, ρίψη βομβών από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι στη Σούμι, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ αργά χθες Κυριακή το βράδυ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που ανακοινώνουν οι αρχές με ανεξάρτητο τρόπο. Τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.