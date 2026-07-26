Οι πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία συνεχίζουν να εξαπλώνονται, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών που έχει γνωρίσει η Δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, καθώς οι φλόγες απειλούν κατοικημένες περιοχές και σημαντικές υποδομές.

Το πιο ανησυχητικό μέτωπο παραμένει στη γαλλική περιφέρεια της Ζιρόντ, όπου η φωτιά έχει φτάσει σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το Μπορντό. Παρά την επικίνδυνη εξέλιξη, οι δημοτικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται εκκένωση της πόλης.

Η μεγαλύτερη κινητοποίηση πολιτών στη Γαλλία εδώ και δεκαετίες

Η περιοχή του Μπορντό, γνωστή διεθνώς για τους αμπελώνες της, βιώνει μια πρωτοφανή κατάσταση. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 420.000 στρέμματα, ενώ η γαλλική κυβέρνηση εκτιμά ότι η επιχείρηση εκκένωσης ενδέχεται να αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα σε περίοδο ειρήνης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν νέες εντολές απομάκρυνσης για αρκετούς δήμους της μητροπολιτικής περιοχής, όπου κατοικούν περίπου 850.000 άνθρωποι.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ανέφερε ότι:

«Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής».

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της νύχτας η πυρκαγιά στη Ζιρόντ παρουσίασε ακραία συμπεριφορά.

«Στην αρχή της νύκτας, στην Ζιρόντ, η φωτιά έγινε εξαιρετικά σφοδρή, απρόβλεπτη, δημιουργώντας τον δικό της άνεμο και επεκτάθηκε κατά απρόβλεπτο τρόπο προς την οικιστική περιφέρεια του Μπορντό», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιώτες, ειδική ομάδα από την Ελβετία, καθώς και 18 πυροσβεστικά αεροσκάφη μαζί με στρατιωτικό αεροσκάφος A400M.

Παράλληλα, ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να υπάρχουν στις περιοχές Λαντ, Βαρ, αλλά και στην Κορσική και τις Άνω Άλπεις.

Οι πυροσβέστες προειδοποιούν για ακόμη δυσκολότερες ημέρες

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις προκαλούν νέα ανησυχία, καθώς αναμένεται νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών.

Ο αντισυνταγματάρχης Νταβίντ Ανοτέλ, εκπρόσωπος της Εθνικής Πυροσβεστικής Ομοσπονδίας, προειδοποίησε μέσω του France Inter:

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε δυστυχώς νέο κύμα καύσωνα. Φθάνουμε στα όρια των δυνατοτήτων μας και κατευθυνόμαστε προς ένα επιχειρησιακό ανέφικτο που πλησιάζει».

Από την πλευρά του, ο Γκιγιόμ Μιλέ από την Υπηρεσία Πυρόσβεσης της Ζιρόντ περιέγραψε τη συμπεριφορά της φωτιάς ως ιδιαίτερα δύσκολη στη διαχείριση.

«Είναι μία πυρκαγιά που δεν έχει λογική, δεν έχει κατεύθυνση. Δεν μπορεί να προβλεφθεί», ανέφερε.

Μεγάλα μέτωπα και στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Ισπανία αντιμετωπίζει εκτεταμένες πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβιλα, το Τολέδο και τη Βαλένθια, όπου οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Περίπου 75.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι φλόγες έχουν καταστρέψει περίπου 250.000 στρέμματα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας.

Κατά την επίσκεψή του στην Άβιλα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες.

«Δύσκολες ώρες μας περιμένουν, είναι βέβαιο, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε λάβει εδώ δείχνουν ότι η νύκτα ήταν θετική σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φωτιάς, τον έλεγχο και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισής της», δήλωσε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης την ανάγκη για κοινή αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας ότι:

«Όλες οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, ο οποίος επισκέφθηκε κέντρο φιλοξενίας πυρόπληκτων και δήλωσε:

«Κάποιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εδώ και τέσσερις ημέρες, άλλοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και όλοι μας έχουμε χάσει μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά».

Σύμφωνα με την γενική γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μέτωπο πυρκαγιάς μήκους περίπου 280 χιλιομέτρων, με τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να επιχειρούν ταυτόχρονα σε πολλές διαφορετικές περιοχές.