Ο πρώην διευθυντής της CIA, Τζέιμς Γούλσεϊ, ο οποίος πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 84 ετών από εγκεφαλικό επεισόδιο στο σπίτι του στην Ουάσινγκτον, έπασχε τα τελευταία χρόνια της ζωής του από το μυστηριώδες «Σύνδρομο της Αβάνας», σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η σύζυγός του, Κοντσίτα Σάρνοφ Γούλσεϊ.

Ο Γούλσεϊ είχε διατελέσει διευθυντής της CIA για δύο χρόνια κατά την προεδρία του Μπιλ Κλίντον, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, γεγονός που τον καθιστά πιθανώς τον υψηλότερο σε βαθμό Αμερικανό κυβερνητικό αξιωματούχο που έχει συνδεθεί με τη συγκεκριμένη πάθηση.

«Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο για θεραπεία»

Μιλώντας στην εφημερίδα Washington Post, η Κοντσίτα Σάρνοφ Γούλσεϊ ανέφερε ότι το ζευγάρι αναζήτησε θεραπεία σε πολλές χώρες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο προσπαθώντας να βρούμε θεραπεία και αντιμετώπιση, κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση της υγείας του πρώην επικεφαλής της CIA άρχισε να επιδεινώνεται ως άμεση συνέπεια του Συνδρόμου της Αβάνας, το οποίο προκαλεί συμπτώματα όπως πόνο στα αυτιά, απώλειες μνήμης, έντονη κόπωση, ημικρανίες, ζάλη, γνωστικές διαταραχές και απώλεια ακοής.

Η σύζυγός του υποστήριξε ακόμη ότι ο Τζέιμς Γούλσεϊ εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα μετά από ένα περιστατικό που σημειώθηκε το 2017 στην Ουάσινγκτον και ένα ακόμη στην Κωνσταντινούπολη το 2018.

Περισσότερες από 1.500 αναφορές για το Σύνδρομο της Αβάνας

Από την πρώτη εμφάνιση του φαινομένου στην Κούβα το 2016, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.500 περιπτώσεις του Συνδρόμου της Αβάνας σε στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και του διπλωματικού σώματος, σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Ιούνιο, η πρώην διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τάλσι Γκάμπαρντ, απέσυρε δύο αμφιλεγόμενες εκτιμήσεις της εποχής της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τις οποίες το Σύνδρομο της Αβάνας, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως ανώμαλα περιστατικά υγείας (AHI), ήταν απίθανο να οφείλεται σε επιθέσεις ξένων αντιπάλων κατά Αμερικανών αξιωματούχων.

Η Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, είχε ήδη από τον Ιανουάριο ζητήσει από το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να αποσύρει τα συμπεράσματα εκείνης της περιόδου, επικαλούμενη αυξανόμενες ενδείξεις ότι πίσω από τη μυστηριώδη ασθένεια ενδέχεται να βρίσκεται ένα όπλο μικροκυμάτων.

Οι αναφορές για πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που είχαν μιλήσει στο New York Post, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν εσωτερικά ότι ενδέχεται να βρίσκεται η Ρωσία πίσω από τις επιθέσεις.

Παράλληλα, όπως είχε μεταδώσει το CBS News τον Μάρτιο, το 2024 Αμερικανοί μυστικοί πράκτορες αγόρασαν κρυφά από ρωσικό εγκληματικό δίκτυο ένα μικροσκοπικό όπλο μικροκυμάτων έναντι περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που υποστηρίχθηκε από το Πεντάγωνο με στόχο να διερευνηθούν τα αίτια του Συνδρόμου της Αβάνας.

Το απόρρητο όπλο δοκιμάστηκε σε ζώα σε στρατιωτικό εργαστήριο των ΗΠΑ και σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, προκάλεσε νευρολογικές βλάβες παρόμοιες με εκείνες που έχουν καταγραφεί σε ασθενείς με το Σύνδρομο της Αβάνας.