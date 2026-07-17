Ουκρανικά μη επανδρωμένα συστήματα έπληξαν άλλα 12 ρωσικά πλοία σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο διοικητής των μη επανδρωμένων συστημάτων του Κιέβου, καθώς η Ουκρανία αυξάνει τις ναυτικές επιθέσεις εναντίον της Μόσχας.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, ο διοικητής των ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν εννέα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου, ένα δεξαμενόπλοιο, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου και ένα ρυμουλκό.

Με τις επιθέσεις αυτές, ο συνολικός αριθμός των πλοίων που έχουν πληγεί αυτό το μήνα στην Αζοφική και στη Μαύρη Θάλασσα έφθασε τα 159, πρόσθεσε.