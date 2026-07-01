Έχουν περάσει τέσσερις ημέρες από τότε που ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος – το μόνο άτομο που βρισκόταν στο αεροσκάφος – και να τραυματιστούν 13 ακόμη άτομα, αλλά εξακολουθεί να μην είναι σαφές γιατί και πώς συνέβη αυτό.

Μια αναφορά 60 λέξεων που περιγράφει τα βασικά γεγονότα στην κρατική εφημερίδα «Beijing Daily» είναι η μόνη επίσημη δήλωση που έχει κάνει μέχρι στιγμής η Κίνα σχετικά με τη συντριβή, η οποία συνέβη μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Ζονγκνανχάι, την έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η σύγκρουση της Παρασκευής προκάλεσε τρύπες στη μία πλευρά του 109ώροφου πύργου CITIC, οι οποίες έκτοτε έχουν καλυφθεί με σανίδες. Δραματικές εικόνες του συμβάντος έχουν διαγραφεί από το διαδίκτυο. Τουλάχιστον τρεις αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν στο BBC ότι τους ζητήθηκε να αναστείλουν τις πτήσεις ελαφρών αεροσκαφών, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι είχαν λάβει οδηγίες να μην το συζητήσουν.

Εν μέσω του κενού πληροφόρησης, εντείνονται οι εικασίες σχετικά με το πώς το αεροσκάφος κατάφερε να εισχωρήσει σε μια πόλη που διαθέτει μερικούς από τους αυστηρότερους ελέγχους εναέριου χώρου στον κόσμο.

Η Κίνα δεν είναι άγνωστη στη λογοκρισία, σημειώνει το BBC. Η κριτική προς το κόμμα, τους ηγέτες της χώρας ή την κυβέρνηση είναι σπάνια και οποιεσδήποτε συζητήσεις που φαίνονται επικριτικές, έχουν πολιτικές επιπτώσεις ή αγγίζουν ευαίσθητα ζητήματα εξαφανίζονται γρήγορα.

Αυτή τη φορά, όμως, η λογοκρισία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους προφανείς στόχους. Φωτογραφίες και memes του ουρανοξύστη, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το περιστατικό της Παρασκευής, έχουν επίσης αφαιρεθεί από τις κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Με σχήμα που θυμίζει κινέζικο δοχείο κρασιού, το κτίριο αποτελεί πόλο έλξης για τους ντόπιους. Πολλοί το θεωρούν φυλαχτό και οι νέοι που εύχονται για καλή τύχη — από τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέχρι την εύρεση εργασίας — είτε το επισκέπτονται είτε μοιράζονται φωτογραφίες του στο διαδίκτυο, συνοδευόμενες από μια σύντομη προσευχή.

Ο μηχανισμός λογοκρισίας ενεργοποιήθηκε τόσο γρήγορα και διεξοδικά αυτή τη φορά, πιθανώς επειδή η ηγεσία του Πεκίνου «ακόμα δεν είναι απολύτως σίγουρη για το τι συνέβη», λέει η Manya Koetse, η οποία εκδίδει το ενημερωτικό δελτίο «Eye on Digital China».

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό», λέει, προσθέτοντας ότι θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα της κυβέρνησης και απειλεί «σημαντικές αφηγήσεις του κόμματος».

Ακόμη και οι αεροπορικές εταιρείες που επιβεβαίωσαν στο BBC ότι οι Αρχές έχουν αναστείλει τις πτήσεις ελαφρών αεροσκαφών μετά το περιστατικό δεν θέλησαν να πουν περισσότερα. «Μας είπαν να μην μιλάμε γι’ αυτό. Παρακαλώ ρωτήστε άλλους», είπε μια κυρία σε ένα ινστιτούτο εκπαίδευσης πιλότων στο Πεκίνο.

Μια άλλη εταιρεία στο Τσενγκντού αρνήθηκε να διευκρινίσει από ποια Αρχή προήλθε η οδηγία και έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο.

Το Πεκίνο επιβάλλει μόνιμη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων (39 τετραγωνικά μίλια) πάνω από τον πολιτικό πυρήνα της πόλης, που καλύπτει την Πλατεία Τιενανμέν και το Ζονγκνανχάι, το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα όπου ζουν και εργάζονται οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας.

Περιγράφοντας το περιστατικό ως «τεράστια παραβίαση της ασφάλειας», ο αναλυτής για την Κίνα, Μπιλ Μπίσοπ, έγραψε στο X: «Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα πτήσης και [η συντριβή] θα μπορούσε να είχε συμβεί στο Ζονγκνανχάι… [Αυτό θα ήταν] ένας σεισμός στο σύστημα ασφαλείας του Πεκίνου».

Το Πεκίνο επίσης πρόσφατα αυστηροποίησε τους κανονισμούς για τα drones, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας – τα drones πρέπει πλέον να καταχωρούνται πριν μπορέσουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την πρωτεύουσα.

«Το γεγονός ότι ένα μικρό αεροπλάνο, σημαντικά μεγαλύτερο από τα περισσότερα drones, κατάφερε να πετάξει πάνω από μεγάλο τμήμα της πόλης και να πλησιάσει αρκετά κοντά στο Ζονγκνανχάι αποτελεί τόσο πολιτική ντροπή όσο και σοβαρό κενό ασφαλείας», δηλώνει ο Raymond Kuo, αντιπρόεδρος έρευνας στο Chicago Council of Global Affairs.

Θα μπορούσε να πρόκειται για λάθος του πιλότου ή για μηχανική βλάβη, λέει ο Kuo, αλλά προσθέτει ότι θα μπορούσε επίσης «ενδεχομένως να ήταν σκόπιμη ενέργεια».

Το αεροπλάνο ήταν ένα διθέσιο, μονοκινητήριο Aurora SA60L, κατασκευασμένο από την κινεζική εταιρεία Sunward Aircraft, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24. Με μήκος 6,9 μέτρα και άνοιγμα φτερών 8,6 μέτρα, έχει σχεδιαστεί για περιηγήσεις, αεροφωτογράφιση και ψυχαγωγική αεροπορία.

Εκτός Κίνας, το περιστατικό της Παρασκευής θύμισε σε ορισμένους τη στιγμή που έμαθαν για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν καμικάζι αυτοκτονίας έριξαν αμερικανικά επιβατικά αεροσκάφη σε δύο ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους.