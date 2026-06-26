Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Πουρσακλάρ της Άγκυρας, όταν ένας καβγάς που φέρεται να ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή με καδρόνια και πυροβολισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από την αγορά της Τρίτης, στη γειτονιά Merkez του Πουρσακλάρ, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς και καταστηματάρχες.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η ένταση ξέσπασε ανάμεσα σε έναν οδηγό λεωφορείου και έναν πολίτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία πως ο οδηγός φέρεται να παρενόχλησε γυναίκα.

🔴Ankara Pursaklar'da bir servis şoförü ile bir vatandaş arasında çıkan kadına laf atma iddiasıyla başlayan kavgada, servis şoförü kendisine yakın mesafeden silahla ateş açan şahsa sopayla vurmaya devam etti.



İlk belirlemelere göre tabancanın kuru sıkı olduğu öğrenilirken,… pic.twitter.com/b0g8gPcPxO — Selâmi Haktan (@slmhktn) June 24, 2026

Από τη λεκτική αντιπαράθεση στα χτυπήματα

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο οδηγός φέρεται να επιτέθηκε κρατώντας ρόπαλο ή ξύλινο αντικείμενο, ενώ ο δεύτερος εμπλεκόμενος εμφανίζεται να κρατά όπλο, το οποίο, σύμφωνα με τις αναφορές, αρχικά βρισκόταν στην κατοχή του οδηγού.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο πολίτης φέρεται να κατάφερε να αποσπάσει το όπλο από τον οδηγό.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, περαστικοί προσπαθούν να χωρίσουν τους δύο άνδρες, την ώρα που η ένταση κλιμακώνεται μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων.

Πυροβολισμοί εξ επαφής μπροστά στους περαστικούς

Η συμπλοκή πήρε ακόμη πιο επικίνδυνη τροπή όταν, αφού έχασε το όπλο, ο οδηγός φέρεται να κατέβηκε κρατώντας στιλιάρι και να άρχισε να χτυπά τον άλλο άνδρα στο κεφάλι.

Εκείνος, σύμφωνα με όσα φαίνονται και ακούγονται στο βίντεο, πυροβόλησε αρκετές φορές από πολύ κοντινή απόσταση.

Η σκηνή προκάλεσε σοκ, καθώς η έκβαση θα μπορούσε να είναι τραγική. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όπλο ήταν άσφαιρο, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η αντιπαράθεση, καθώς και το πώς το όπλο βρέθηκε στα χέρια των εμπλεκομένων.

Το βίντεο του περιστατικού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς δείχνει πόσο γρήγορα ένας καβγάς σε δημόσιο χώρο μπορεί να μετατραπεί σε σκηνή ακραίας βίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των εμπλεκομένων ή για τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.