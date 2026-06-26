Λίγο καιρό μετά τον πόλεμο με το Ιράν, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δημιούργησε ταξιαρχία τεχνητής νοημοσύνης, γιατί προετοιμάζεται για σύγκρουση στο διάστημα.

Οι IDF παρουσίασαν πενταετές πλάνο για να εισέλθουν δυναμικά στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας, καθώς το διάστημα διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στις πρόσφατες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

«Υπάρχει μια επανάσταση στον τομέα των δεδομένων. Πρέπει να διαθέσουμε τα δεδομένα και τις δυνατότητες που χρειάζονται οι IDF παντού, όχι μόνο σε σχέση με τον πόλεμο που έγινε, αλλά και με τον πόλεμο που θα γίνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οργανωθούμε διαφορετικά», δήλωσε στην εφημερίδα The Jerusalem Post η επικεφαλής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Θεμάτων των IDF, Ταξίαρχος Yael Grosman.

Όπως εξήγησε, το Ισραήλ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στα μελλοντικά πεδία μάχης χωρίς μια ισχυρή στρατηγική για το διάστημα, η οποία θα καλύπτει πλήρως όλους τους τομείς και έφερε ως παράδειγμα τις πρόσφατες εχθροπραξίες.

Στον πόλεμο με το Ιράν το 2025, οι IDF τράβηξαν περισσότερες από 12.000 φωτογραφίες από το διάστημα, ενώ στον τωρινό πόλεμο τράβηξαν πάνω από 50.000 φωτογραφίες.

Η Yael Grosman

Σύμφωνα με την Grosman, οι δορυφόροι και οι τηλεπικοινωνίες έχουν αλλάξει ριζικά τον πόλεμο, σε βαθμό που δεν μπορεί να πολεμήσει ένας στρατός χωρίς πρόσβαση στο διάστημα. Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε στις επιθέσεις με drones και τους βαλλιστικούς πυραύλους που χρησιμοποίησε το Ιράν, το οποίο στόχευσε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, χάρη σε φωτογραφίες από το διάστημα που έλαβε από την Κίνα.

Οι IDF, λοιπόν, σκοπεύουν να αυξήσουν το ωφέλιμο φορτίο των δορυφόρων που εκτοξεύονται στο διάστημα, όπως και να αυξήσουν γενικώς την αποστολή δορυφόρων.

Επιπλέον, με τη δημιουργία της ταξιαρχίας τεχνητής νοημοσύνης επιχειρεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της AI στον πόλεμο, τόσο για τη συλλογή πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων, όσο και για να πραγματοποιεί χτυπήματα χωρίς να απαιτείται η ανθρώπινη παρουσία.