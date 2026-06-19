Μυστήριο καλύπτει πλέον τις συνθήκες θανάτου της γνωστής Τουρκάλας ηθοποιού Ετζέ Ιρτέμ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών, μετά από πρόβλημα υγείας που φέρεται να αντιμετώπισε.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά την παρέμβαση του δικηγόρου της, Ουγούρ Γκιοκκογιούν, ο οποίος κατέθεσε αίτημα στην εισαγγελία, ζητώντας να εξεταστεί ειδικά το ενδεχόμενο ο θάνατος της ηθοποιού να συνδέεται με δάγκωμα μαϊμούς κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Ταϊλάνδη.

Η Ετζέ Ιρτέμ είχε επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη μετά το ταξίδι της και πέθανε τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της.

Οι ουλές στο χέρι και η υποψία που αλλάζει τα δεδομένα

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος της, στο αριστερό χέρι της ηθοποιού εντοπίστηκαν τρεις ουλές. Όταν οι συγγενείς της ρωτήθηκαν σχετικά, φέρονται να ανέφεραν ότι η Ετζέ Ιρτέμ είχε δεχθεί δάγκωμα από μαϊμού κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ταϊλάνδη.

Ο Ουγούρ Γκιοκκογιούν υποστήριξε ότι, μετά από επικοινωνία με ειδικούς, ενημερώθηκε πως ένα τέτοιο δάγκωμα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και σε σηψαιμία. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε από τις εισαγγελικές αρχές να ληφθεί υπόψη το συγκεκριμένο στοιχείο κατά τη διαδικασία της νεκροψίας και της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Ο δικηγόρος της ηθοποιού ανέφερε ότι το αίτημα κατατέθηκε ώστε οι αρμόδιες αρχές να αξιολογήσουν και αυτή την πιθανή διάσταση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι το δάγκωμα συνδέεται με τον θάνατο της 35χρονης. Ωστόσο, η αναφορά του στην εισαγγελία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Τουρκία, καθώς προσθέτει ένα νέο και απρόσμενο στοιχείο στην υπόθεση. Η οικογένεια και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός της αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα φέρονται να έχουν έρθει και οι τελευταίες εικόνες της Ετζέ Ιρτέμ από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η ηθοποιός εμφανίζεται να μπαίνει σε εστιατόριο μαζί με τη μητέρα της, ενώ σε άλλο σημείο φαίνεται να βρίσκεται με φίλη της.

Κάμερες από την πολυκατοικία όπου διέμενε κατέγραψαν επίσης τη στιγμή που η 35χρονη επέστρεφε στο κτίριο μαζί με τη μητέρα της. Οι εικόνες αυτές εξετάζονται πλέον στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποσαφηνιστούν οι τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό της.

Ποια ήταν η Ετζέ Ιρτέμ

Η Ετζέ Ιρτέμ γεννήθηκε στη Σεβάστεια στις 14 Ιουνίου 1991 και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία από τη Σμύρνη.

Μετά τις σπουδές της, μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη και ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής, παρακολουθώντας μαθήματα θεάτρου και σκηνικής παρουσίας στο Sadri Alışık Kültür Merkezi.

Στη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε πολλές γνωστές τουρκικές σειρές, μεταξύ των οποίων οι «Kızılcık Şerbeti», «Yeni Gelin», «Kertenkele», «Payitaht Abdülhamid», «Zümrüdüanka», «Kuruluş Osman» και «Mahkum».

Ο ξαφνικός θάνατός της έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο της Τουρκίας, αλλά και πολλά ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη μετά την επιστροφή της από την Ταϊλάνδη.

Η απάντηση βρίσκεται στην ιατροδικαστική εξέταση

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς η εισαγγελία καλείται πλέον να εξετάσει αν το δάγκωμα μαϊμούς μπορεί να είχε οποιαδήποτε σχέση με την επιδείνωση της υγείας της ηθοποιού.

Το σενάριο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως η επίσημη κατάθεση του δικηγόρου της δίνει νέα διάσταση στον θάνατο της Ετζέ Ιρτέμ.

Μέχρι να υπάρξουν τα τελικά ευρήματα, το μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 35χρονης ηθοποιού παραμένει, με την Τουρκία να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις.

Ο ιστορικός παραλληλισμός με τον βασιλιά Αλέξανδρο Α΄ της Ελλάδας

Η υπόθεση φέρνει αναπόφευκτα στον νου έναν από τους πιο παράδοξους και μοιραίους θανάτους της ελληνικής ιστορίας: εκείνον του βασιλιά Αλέξανδρου Α΄ της Ελλάδας, ο οποίος πέθανε το 1920 έπειτα από δάγκωμα μαϊμούς στο Τατόι.

Ο Αλέξανδρος Α΄ είχε ανέβει στον θρόνο το 1917, σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περίοδο για την Ελλάδα, μετά την απομάκρυνση του πατέρα του, Κωνσταντίνου Α΄, λόγω του Εθνικού Διχασμού. Ήταν μόλις 27 ετών όταν έχασε τη ζωή του, με έναν τρόπο που αρχικά φάνηκε σχεδόν ασήμαντος, αλλά τελικά αποδείχθηκε μοιραίος.

Σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, τον Οκτώβριο του 1920, ενώ βρισκόταν στα ανάκτορα του Τατοΐου, ο βασιλιάς προσπάθησε να χωρίσει τον σκύλο του από μαϊμούδες που βρίσκονταν στον χώρο. Κατά τη συμπλοκή δέχθηκε δάγκωμα, με αποτέλεσμα το τραύμα να μολυνθεί. Σε μια εποχή πριν από την ευρεία χρήση των αντιβιοτικών, η μόλυνση εξελίχθηκε σε σηψαιμία και ο νεαρός μονάρχης πέθανε λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου 1920.

Ο θάνατός του δεν είχε μόνο ιατρική, αλλά και τεράστια πολιτική σημασία. Η απώλεια του Αλέξανδρου Α΄ άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του Κωνσταντίνου Α΄ στον θρόνο, άλλαξε τις πολιτικές ισορροπίες στην Ελλάδα και συνδέθηκε με μια αλυσίδα εξελίξεων που επηρέασαν βαθιά την πορεία της χώρας στη Μικρασιατική Εκστρατεία.