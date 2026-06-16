Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο αιφνίδιος θάνατος της ηθοποιού Ετζέ Ιρτέμ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Η γνωστή ηθοποιός, που είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά Kızılcık Şerbeti, πέθανε ξαφνικά στο σπίτι της, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας.

Η Ετζέ Ιρτέμ είχε γεννηθεί στις 14 Ιουνίου 1991 και, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

Τα αίτια του θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Ουγούρ Γκιοκκογιούν, η ηθοποιός βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τη μητέρα της όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πιθανή καρδιακή προσβολή, ωστόσο τα οριστικά συμπεράσματα αναμένονται από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει επίσης διαψεύσει σενάρια περί αυτοχειρίας, ζητώντας να μη διακινούνται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη διαδικασία.

Οι αναφορές για τις τελευταίες ώρες

Τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι μητέρα και κόρη είχαν βρεθεί το απόγευμα σε γιορτή γενεθλίων κοντά στο σπίτι τους και επέστρεψαν αργότερα μαζί.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή, η 35χρονη φέρεται να πήρε την αγωγή της πριν κοιμηθεί, ενώ το επόμενο πρωί η μητέρα της δεν κατάφερε να την ξυπνήσει και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο δωμάτιό της.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, καθώς ο δικηγόρος της Ετζέ Ιρτέμ διέψευσε ότι έχει ληφθεί επίσημη κατάθεση από τη μητέρα της, αναφέροντας ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και υπό ιατρική παρακολούθηση.

Το στοιχείο που παραμένει βέβαιο είναι ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών και η τελική εικόνα για τα αίτια του θανάτου θα προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ποια ήταν η Ετζέ Ιρτέμ

Η Ετζέ Ιρτέμ αποφοίτησε το 2014 από το Τμήμα Όπερας και Φωνητικής Εκτέλεσης του Yaşar University και στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές της στην υποκριτική στην Κωνσταντινούπολη.

Την ίδια χρονιά ξεκίνησε την τηλεοπτική της πορεία, συμμετέχοντας σταδιακά σε γνωστές τουρκικές παραγωγές.

Μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε στις σειρές Yeni Gelin, Bay Yanlış, Mahkum, Yasak Elma, Sandık Kokusu και Kızılcık Şerbeti.

Η παρουσία της στην τουρκική τηλεόραση είχε κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ οι συνάδελφοί της την αποχαιρετούν ως μια ηθοποιό που βρισκόταν ακόμη σε ενεργή δημιουργική πορεία.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Ο ξαφνικός θάνατός της έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στα social media, με συναδέλφους, φίλους και θαυμαστές να εκφράζουν τη θλίψη τους.

Η Ετζέ Ιρτέμ έφυγε από τη ζωή σε μια ηλικία που η καριέρα της είχε ακόμη πολλά να δώσει, αφήνοντας πίσω της ρόλους που τη συνέδεσαν με μερικές από τις πιο δημοφιλείς παραγωγές της σύγχρονης τουρκικής τηλεόρασης.

Η Τουρκία παρακολουθεί πλέον τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, περιμένοντας τα επίσημα αποτελέσματα που θα ρίξουν φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της.