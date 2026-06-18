Σε μια νέα, τρομακτική φάση ολοκληρωτικού πολέμου περνά η σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας, με τις ηγεσίες των δύο χωρών να ανταλλάσσουν πρωτοφανείς απειλές για ισοπέδωση των πρωτευουσών τους, μετά και τη μαζική επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα, όπου σχεδόν 200 ουκρανικά drones «χτύπησαν» μεγάλο διυλιστήριο στη ρωσική πρωτεύουσα και προκάλεσαν «μαύρη βροχή» πετρελαίου και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές.



Τη μαζική επίθεση με drones κατά της Μόσχας, που είχε ως αποτέλεσμα 17 άτομα να τραυματιστούν σοβαρά, 4 αεροδρόμια να κλείσουν και να δοθεί εντολή εκκένωσης για ευπαθείς ομάδες, ακολούθησε η άμεση αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το πλήγμα αποτελεί απάντηση στην καταστροφική ρωσική επίθεση στο ιστορικό μοναστήρι Πετσέρσκ Λάβρα στο Κίεβο, και την υπόσχεση Λαβρόφ για μαζικής κλίμακας αντίποινα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έστειλε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα προς το Κρεμλίνο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και δεν τον θελήσαμε ποτέ. Αλλά αν η Ουκρανία καίγεται, η Μόσχα σας θα καεί επίσης». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει πλήρως την απόφαση του Κιέβου να μεταφέρει τα δεινά του μετώπου εντός της ρωσικής επικράτειας, σπάζοντας κάθε ταμπού.



Η απάντηση της Ρωσίας ήταν εξίσου σκληρή και άμεση. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σήκωσε το γάντι, προειδοποιώντας ότι τα χτυπήματα κατά της Ουκρανίας θα παραδοθούν «σε μαζική κλίμακα» και συμπλήρωσε με νόημα πως ο ίδιος είναι «πεισμένος εδώ και καιρό ότι τα λόγια δεν είναι αρκετά». Την ίδια ώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος φιλοξενεί ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας σε σύνοδο κορυφής στην πόλη Καζάν, επέλεξε να τηρήσει σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να σχολιάσει το πλήγμα στην καρδιά της χώρας του.

Στο παιχνίδι των δηλώσεων μπήκε δυναμικά και ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος με ανάρτησή του στο X ειρωνεύτηκε τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας. «Μία από τις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που έκαναν οι Μοσχοβίτες σήμερα το πρωί είναι “Τι συμβαίνει;”», έγραψε ο Σιμπίχα, δίνοντας αμέσως μετά την απάντηση: «Μπορώ να απαντήσω. Η χώρα σας ξεκίνησε έναν επιθετικό πόλεμο εναντίον της δικής μας. Επί χρόνια, σκοτώνει τους ανθρώπους μας. Τώρα που ξέρετε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τον τελειώσει».

Συμπληρώνοντας τεσσεράμισι χρόνια από την ημέρα που η Μόσχα εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, ο πόλεμος φθοράς στην πρώτη γραμμή συνεχίζεται αμείωτος. Ωστόσο, για πολλούς πολίτες εντός της Ρωσίας, η φρίκη αυτή παρέμενε για καιρό μακριά από τα μάτια τους. Αυτό αλλάζει ριζικά. Οι πρόσφατες επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας που εξαπολύει το Κίεβο εναντίον στόχων βαθιά στη ρωσική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, αποτελούν σαφή ένδειξη του στρατηγικού στόχου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «φέρει τον πόλεμο» στην καθημερινότητα των απλών Ρώσων.

Οι επιδρομές με drones στη ρωσική πρωτεύουσα, η οποία απέχει περίπου 500 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, γίνονται πλέον όλο και πιο συχνές. Αν και τα πρώτα πλήγματα την άνοιξη του 2023 ήταν σποραδικά, σήμερα η Ουκρανία έχει πολλαλασιάσει τις δυνατότητές της. Παρά τα εκτεταμένα αμυντικά συστήματα που έχουν στηθεί γύρω από τη Μόσχα, οι μαζικές επιθέσεις εξελιγμένων drones καταφέρνουν να τρυπήσουν την αεράμυνα, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών της χώρας.



Κανένα σύστημα δεν προσφέρει απόλυτη προστασία απέναντι σε τέτοιο όγκο επιθέσεων, με τα συντρίμμια των αναχαιτίσεων να προκαλούν εξίσου μεγάλες ζημιές στο έδαφος. Ως απάντηση, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα δικό της άγριο μπαράζ, στέλνοντας πάνω από 200 drones και βαλλιστικούς πυραύλους κατά των ουκρανικών πόλεων, σύμφωνα με το BBC.