Σοκαρισμένη είναι η Βραζιλία μετά τον φρικτό θάνατο της 21χρονης, Μαρίας Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας, η οποία έπεσε στο κενό κατά τη διάρκεια μπάντζι τζάμπινγκ.

Η Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας έχασε τη ζωή της πέφτοντας από τη «Γέφυρα Σκελετός» (Skeleton Bridge) ύψους 130 ποδιών (περίπου 40 μέτρων) στη Βραζιλία -ενώ ο αρραβωνιαστικός της παρακολουθούσε έντρομος-, όταν οι Λουίς Φελίπε Φελισιάνο Εγκόροφ, 32 ετών, Μάικον Φερνάντες Σίντρα, 42 ετών, και Βίτορ ντε Φρέιτας Γκονσάλβες, 27 ετών, ξέχασαν να ασφαλίσουν το σχοινί.

Οι τρεις εκπαιδευτές παραδέχτηκαν στους ερευνητές ότι «τα έχασαν» και δεν μπορούν να θυμηθούν ποιος έπρεπε να συνδέσει τη γραμμή ασφαλείας που θα έσωζε τη ζωή της.

Ο Εγκόροφ δήλωσε στις Αρχές ότι ο ίδιος και ο Σίντρα ήταν υπεύθυνοι για τη σύνδεση του σχοινιού, αλλά ισχυρίστηκε ότι «δεν θυμάται» τι συνέβη, αφού ανέλαβε να οδηγήσει τη Φρέιτας προς την άκρη της γέφυρας.

Σε νέα ανάκριση που έγινε, ο ίδιος επιμένει: «Μετά το συμβάν, οι μνήμες σβήστηκαν από το μυαλό μου», είπε.

Ο Σίντρα βρισκόταν στο πίσω μέρος της ομάδας και κρατούσε τη Φρέιτας από τα πόδια. Ανέφερε ότι συνήθως οι τρεις τους εναλλάσσονταν στο ποιος θα αναλάμβανε να ασφαλίσει το σχοινί.

Forgotten Safety Rope – She Died 😣



In Brazil instructors launched 21 year old Maria Eduarda off a bridge in superman style for rope jumping – but never attached the safety rope! She plunged the 40 meters to her death



Viewer Discretion Advised 🛑#BRAZIL #MariaEduarda pic.twitter.com/0125rhCKbD — Manickam Raja (@Manick_97) June 14, 2026

«Είμαστε και οι τρεις στη δουλειά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε και δεν είδα το σχοινί», είπε ο Σίντρα. «Πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Το σχοινί παρέμεινε πεσμένο πάνω στη γέφυρα, καθώς η Φρέιτας βρισκόταν στον αέρα και έπεφτε προς το έδαφος. Ένας μάρτυρας που κατέγραφε την πτώση της Φρέιτας γύρισε την κάμερα προς το σχοινί, εμφανώς σοκαρισμένος, φωνάζοντας: «Παιδιά, το σχοινί!». Στη Φρέιτας είχε επίσης δοθεί μια κάμερα GoPro για να καταγράψει το άλμα από τη δική της οπτική γωνία. Ο Γκονσάλβες είπε στους ερευνητές ότι «δεν γνωρίζουν» πού βρίσκεται η κάμερα.

Μια νοσηλεύτρια που έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες αποκάλυψε ότι η νεαρή γυναίκα, η οποία φιλοδοξούσε να γίνει καθηγήτρια φυσικής αγωγής, ήταν ακόμη ζωντανή όταν τη βρήκαν, αλλά υπέκυψε λίγο αργότερα στα σοβαρότατα τραύματά της.

Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία και παραμένουν υπό προσωρινή κράτηση εν αναμονή της δίκης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο από αυτούς φέρονται να επιχείρησαν να διαφύγουν από τη γέφυρα πριν εντοπιστούν από στρατιωτικό ελικόπτερο σε κοντινή δασική περιοχή. Θεωρήθηκαν ύποπτοι φυγής και δεν τους χορηγήθηκε εγγύηση.

Τρεις ακόμα ύποπτοι, οι οποίοι εργάζονταν επίσης στο κέντρο άλματος, συνελήφθησαν αρχικά, αλλά αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με τη New York Post.