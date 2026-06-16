Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε μια 21χρονη γυναίκα στη Βραζιλία, κατά τη διάρκεια άλματος bungee jumping, με τις καταθέσεις των υπευθύνων της εταιρείας να προκαλούν έντονο προβληματισμό. Η νεαρή έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από μεγάλο ύψος χωρίς να είναι δεμένη με σχοινί ασφαλείας, ενώ οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας που ακολούθησε, οι εργαζόμενοι της εταιρείας εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστή, με έναν από αυτούς να απαντά «Δεν θυμάμαι», όταν ρωτήθηκε αν πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σχοινί ασφαλείας πριν από το άλμα.

Θύμα της τραγωδίας ήταν η 21χρονη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας, η οποία έπεσε από ύψος περίπου 40 μέτρων. Σύμφωνα με όσα εξετάζονται από τις Αρχές, προσωπικό της εταιρείας Entre Cordas φέρεται να παρέλειψε να συνδέσει το σχοινί ασφαλείας πριν από την πτώση της.

Βίντεο που καταγράφηκαν στο σημείο αποτυπώνουν τη στιγμή κατά την οποία η νεαρή γυναίκα πέφτει από τη γέφυρα Ponte do Esqueleto στη Λιμέιρα της Βραζιλίας, γνωστή και ως «Γέφυρα του Σκελετού», χωρίς να είναι δεμένη με το απαραίτητο σχοινί ασφαλείας.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Σάο Πάολο στο περιοδικό PEOPLE. Οι τρεις άνδρες που βρίσκονταν στον χώρο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.



🇧🇷‼️🚨 WOMAN THROWN DOWN FROM BRIDGE – FORGOT ROPE



This is probably the stupidest way to die. You pay the guys to throw you down the bridge … but they are sloppy and forgot the rope. You fall to your death.



The tragic accident happened on Skeleton Bridge between Limeira and… pic.twitter.com/Hua1Hi8lLS — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 13, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, τρία μέλη του προσωπικού άλλαξαν ρούχα και απομακρύνθηκαν από το σημείο πριν από την άφιξη της αστυνομίας και των ασθενοφόρων. Ωστόσο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγο αργότερα στο μονοπάτι που οδηγεί στη γέφυρα Ponte do Esqueleto.

Κατά την κατάθεσή του στο δικαστήριο την Κυριακή, ο Εγκόροφ αρνήθηκε ότι επιχείρησε να διαφύγει. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας O Globo, άλλαξε ρούχα επειδή είχαν βραχεί.

«Η μπλούζα μου ήταν ήδη βρεγμένη… ήταν πολύ λερωμένη, πήγα στο αυτοκίνητο και έβαλα μια καθαρή», είπε. «Η ομάδα διάσωσης έφτασε με τον εξοπλισμό κι εγώ βγήκα έξω και ανέβηκα το μονοπάτι. Πήγα στο αυτοκίνητο, άλλαξα μπλούζα και πήγα στη μέση της γέφυρας. Τότε έφτασε η αστυνομία με προτεταμένα όπλα και τότε το συνειδητοποίησα. Εδώ είμαστε. Κανείς δεν έτρεξε να ξεφύγει».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμα ότι «όλοι οι υπεύθυνοι παρέμειναν εκεί» και ότι ουδείς επιχείρησε να εγκαταλείψει την περιοχή μετά το δυστύχημα.

Από την πλευρά του, ο Σίντρα κατέθεσε ότι συνήθως ο Εγκόροφ είναι εκείνος που αναλαμβάνει να ελέγξει αν τα σχοινιά ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ωστόσο, όπως είπε, «δεν θυμάται» αν πραγματοποιήθηκε αντίστοιχος έλεγχος στην περίπτωση της Μαρίας.

«Συνήθως [ο κ. Εγκόροφ] τοποθετεί το σχοινί», είπε. «Στο 99% των περιπτώσεων… και εγώ βοηθώ στη διαδικασία. Συμμετέχω στον έλεγχο, φωνάζω το άτομο, ελέγχω το κράνος. Αλλά στη δική της περίπτωση, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι».

Ο δικαστής Πάουλο Ενρίκε Στάλμπεργκ Νατάλ του Ποινικού Δικαστηρίου της Λιμέιρα αποφάσισε την προφυλάκιση των τριών κατηγορουμένων, επικαλούμενος πέντε βασικούς λόγους. Μεταξύ αυτών ανέφερε ότι ο θάνατος της 21χρονης ήταν «αποτρέψιμος», ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό ως αποτέλεσμα «βαρύτατης αμέλειας κατά την εκτέλεση μιας εμπορικής δραστηριότητας υψηλού κινδύνου, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη σκόπιμη παράλειψη απαραίτητου εξοπλισμού ασφαλείας».

Στο σκεπτικό του, ο δικαστής σημείωσε ακόμα ότι η εταιρεία «διοργάνωσε τη δραστηριότητα χωρίς να τηρήσει τα πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνου» και «εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη θέση του θύματος, το οποίο εμπιστεύτηκε την ικανότητα και την υπευθυνότητα των διοργανωτών».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η απόπειρα διαφυγής και η αλλαγή ρουχισμού μετά το συμβάν» κατέδειξαν επίσης «επίγνωση της παρανομίας και πρόθεση παρεμπόδισης της έρευνας».

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλες τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 21χρονης.