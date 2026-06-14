Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος της 21χρονης Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από ύψος περίπου 40 μέτρων, κατά τη διάρκεια δραστηριότητας ελεύθερης πτώσης σε γέφυρα στο Σάο Πάολο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Limeira, στη γέφυρα που είναι γνωστή ως Ponte do Esqueleto, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στο κενό.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, η 21χρονη φέρεται να μην είχε ασφαλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό πριν από το άλμα.

Forgotten Safety Rope – She Died 😣



In Brazil instructors launched 21 year old Maria Eduarda off a bridge in superman style for rope jumping – but never attached the safety rope! She plunged the 40 meters to her death



Viewer Discretion Advised 🛑#BRAZIL #MariaEduarda pic.twitter.com/0125rhCKbD — Manickam Raja (@Manick_97) June 14, 2026

Φωνές λίγο πριν από την πτώση

Μαρτυρίες που κυκλοφορούν στα social media αναφέρουν ότι λίγο πριν από το δυστύχημα επικράτησε αναστάτωση στο σημείο.

Παρευρισκόμενοι φέρονται να φώναζαν ότι η νεαρή γυναίκα δεν ήταν δεμένη με σχοινί ασφαλείας, ωστόσο η δραστηριότητα εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τις δραματικές στιγμές πριν και μετά την πτώση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και οργή στους χρήστες των social media.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων, η 21χρονη ανασύρθηκε νεκρή.

Έξι άτομα στα χέρια της αστυνομίας

Οι αρχές της Βραζιλίας φέρονται να έχουν προχωρήσει στη σύλληψη έξι ατόμων που συνδέονται με τη διοργάνωση της δραστηριότητας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν προκύπτουν ευθύνες για βαριά αμέλεια ή ακόμη και ανθρωποκτονία, ανάλογα με τα ευρήματα.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να εγκατέλειψαν το σημείο μετά το δυστύχημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν αργότερα από την αστυνομία σε κοντινή δασική περιοχή, με τη συνδρομή ελικοπτέρου.

Έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί πριν από το άλμα.

Οι αρχές εξετάζουν ποιος είχε την ευθύνη για τον εξοπλισμό, αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και πώς ήταν δυνατόν η 21χρονη να βρεθεί στην άκρη της γέφυρας χωρίς, όπως καταγγέλλεται, να έχει συνδεθεί σωστά με το σχοινί ασφαλείας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στη Βραζιλία για την εποπτεία δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου και την ευθύνη των διοργανωτών απέναντι στους συμμετέχοντες.