Μια τραγική αλυσίδα λαθών κόστισε τη ζωή σε μια 21χρονη φοιτήτρια στη Βραζιλία, η οποία σκοτώθηκε όταν πραγματοποίησε άλμα μπάντζι τζάμπινγκ, χωρίς να είναι δεμένο το σχοινί ασφαλείας στο ειδικό της λουρί. Η Maria Eduarda Rodrigues de Freitas είχε δημοσιεύσει νωρίτερα μια ανάρτηση στα social media που σήμερα προκαλεί ανατριχίλα.

«Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;», έγραψε χαριτολογώντας στο Instagram, λίγο πριν βρεθεί στη γέφυρα γνωστή ως «Skeleton Bridge» στην περιοχή Limeira της πολιτείας Σάο Πάολο. Η νεαρή πίστευε ότι επρόκειτο να ζήσει μια συναρπαστική εμπειρία αδρεναλίνης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές και τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι υπεύθυνοι της εταιρείας φέρονται να την πέταξαν στο κενό, χωρίς να έχει συνδεθεί το σχοινί μπάντζι στο σύστημα ασφαλείας της. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφει τη φρικτή στιγμή.

Στο υλικό φαίνεται η 21χρονη να πέφτει από ύψος περίπου 40 μέτρων, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται κάποιος να φωνάζει πανικόβλητος: «Παιδιά, το σχοινί!», δείχνοντας προς τον εξοπλισμό που βρισκόταν ακόμη στο έδαφος.

Those people who like to do that should be there checking that nothing is missing, but they threw her down without looking and there was no cable attached to the woman and look, now she died from a great fall of 20 meterspic.twitter.com/6CBEci42bC — Brave (@BraveBolts) June 14, 2026

Η de Freitas, φοιτήτρια φυσικής αγωγής και αθλητικής διοίκησης, υπέστη θανάσιμα τραύματα και διαπιστώθηκε ο θάνατός της επιτόπου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αρραβωνιαστικός της παρακολουθούσε το άλμα όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μετά το δυστύχημα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι ατόμων που συνδέονται με τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Τρεις από τους συλληφθέντες βρίσκονταν στο σημείο του άλματος, ενώ δύο ακόμα φέρονται να προσπάθησαν να διαφύγουν μετά το περιστατικό. Όπως αναφέρουν οι Αρχές, εντοπίστηκαν τελικά σε δασική περιοχή με τη βοήθεια ελικοπτέρου της στρατιωτικής αστυνομίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις στα πρωτόκολλα ασφαλείας της εταιρείας.

Ο θάνατος της 21χρονης έχει προκαλέσει σοκ στη Βραζιλία, με πολλούς χρήστες των social media να σχολιάζουν τη μακάβρια ειρωνεία της τελευταίας ανάρτησής της, η οποία δημοσιεύθηκε λίγα λεπτά πριν από το μοιραίο άλμα, όπως αναφέρει η nypost.