Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τραγικό θάνατο της 21χρονης Maria Eduarda Rodrigues de Freitas στη Βραζιλία, η οποία έπεσε από γέφυρα ύψους περίπου 40 μέτρων κατά τη διάρκεια άλματος μπάντζι τζάμπινγκ, χωρίς να έχει συνδεθεί το σχοινί ασφαλείας.

Σύμφωνα με μαρτυρία νοσοκόμας που βρέθηκε στο σημείο, η νεαρή φοιτήτρια ήταν ακόμη ζωντανή όταν την προσέγγισαν οι διασώστες αμέσως μετά την πτώση. Η Rayza Dias, η οποία βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έσπευσε να βοηθήσει μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί στη λεγόμενη «Skeleton Bridge», κοντά στο Σάο Πάολο. «Γδάρθηκα ολόκληρη στο χέρι προσπαθώντας να κατέβω. Η πλαγιά ήταν απότομη, γεμάτη λάσπη και υπήρχε μόνο ένα σχοινί για να κατέβουμε», περιέγραψε σε βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο.

Όπως αποκάλυψε, όταν έφτασε δίπλα στη 21χρονη, εκείνη εξακολουθούσε να έχει τις αισθήσεις της. «Μίλησα μαζί της. Έχω τη συνήθεια να λέω χαριτολογώντας “κανείς δεν πεθαίνει στη βάρδιά μου“. Της είπα: “Duda, κανείς δεν πεθαίνει στη βάρδιά μου”, παρότι δεν ήμουν καν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή», είπε συγκινημένη.

Η Maria Eduarda συμμετείχε σε παράνομη δραστηριότητα μπάντζι τζάμπινγκ όταν, σύμφωνα με τις Αρχές, οι υπεύθυνοι φέρονται να την έσπρωξαν από την εγκαταλελειμμένη γέφυρα χωρίς να έχει ασφαλιστεί το σχοινί στο ειδικό λουρί της. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή της πτώσης, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται άνθρωποι να συνειδητοποιούν ότι το σχοινί παρέμενε στο έδαφος.

Forgotten Safety Rope – She Died 😣



In Brazil instructors launched 21 year old Maria Eduarda off a bridge in superman style for rope jumping – but never attached the safety rope! She plunged the 40 meters to her death



Viewer Discretion Advised 🛑#BRAZIL #MariaEduarda pic.twitter.com/0125rhCKbD — Manickam Raja (@Manick_97) June 14, 2026

Η 21χρονη υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά της, παρά τις προσπάθειες των παρευρισκομένων και των διασωστών. Μετά το δυστύχημα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών χειριστών της δραστηριότητας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία.

Μάλιστα, δύο από αυτούς επιχείρησαν να διαφύγουν αμέσως μετά το περιστατικό, όμως εντοπίστηκαν έπειτα από επιχείρηση στην οποία συμμετείχε ελικόπτερο της στρατιωτικής αστυνομίας. Άλλα τρία άτομα που εργάζονταν στον παράνομο χώρο ανακρίθηκαν και αρχικά συνελήφθησαν, αλλά αφέθηκαν αργότερα ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Βραζιλία, καθώς αποκαλύπτονται συνεχώς νέες λεπτομέρειες για τις σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας που οδήγησαν στον θάνατο της νεαρής φοιτήτριας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.