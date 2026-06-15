Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. «Η συμφωνία-πλαίσιο είναι καθοριστική, αλλά αποτελεί μόνο την αρχή», γράφει σε σύντομη ανάλυσή του το BBC. «Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι η αρχή του τέλους, είναι το τέλος της αρχής», σημειώνει το Sky News.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γιόρταζε όχι μόνο τα 80ά του γενέθλια την Κυριακή, αλλά και μια σημαντική διπλωματική επιτυχία», σημειώνει ο Gary O’Donoghue, επικεφαλής ανταποκριτής του BBC για θέματα της Βόρειας Αμερικής.

Ύστερα από τόσο πολλές ψευδείς ελπίδες, φαίνεται ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφωνούν πλέον σε ένα πράγμα – ότι έχει οριστικοποιηθεί ένα μνημόνιο κατανόησης, ακόμα και αν τα στοιχεία που τονίζονται σε κάθε πρωτεύουσα επικεντρώνονται στα μέρη που η κάθε πλευρά θεωρεί πιο εύκολα αποδεκτά.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι ο Λίβανος περιλαμβάνεται στην περιγραφή της συμφωνίας και από τις δύο πλευρές – αν και, δεδομένου ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ δεν είναι υπογράφοντα μέρη, θα υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες ως προς την προθυμία τους να τη δεχτούν.

Στην πραγματικότητα, η συμφωνία –αν και κρίσιμη– είναι μόνο η αρχή.

Θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας περιόδου 60 ημερών, κατά την οποία οι ΗΠΑ και το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσουν για τον τρόπο καταστροφής και απομάκρυνσης του πυρηνικού υλικού του Ιράν. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε εύκολα να αποτύχει.

Η ακριβής κατάσταση των Στενών του Ορμούζ είναι επίσης ένα θέμα για το οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν εμφανείς αποκλίσεις απόψεων, ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της άρσης των κυρώσεων και της αποδέσμευσης των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων δεν είναι ακόμη συνεπείς μεταξύ των δύο μερών.

Πολλά από αυτά τα ερωτήματα θα παραμείνουν αναπάντητα, έως ότου δημοσιοποιηθεί το πλήρες τελικό κείμενο.

Ένα πράγμα είναι όμως σαφές: η διαβεβαίωση του Τραμπ προς τον ιρανικό λαό ότι «η βοήθεια ήταν καθ’ οδόν» και ότι, όταν οι ΗΠΑ θα είχαν τελειώσει, η κυβέρνηση θα ήταν δική τους, δεν φαίνεται πιθανό να συμβεί, καταλήγει ο Gary O’Donoghue.

«Η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν σίγουρα δεν είναι η αρχή του τέλους», αναφέρει ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, Mark Stone, από την Ουάσινγκτον, «αλλά το τέλος της αρχής».

«Δεν είναι σαφές τι περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή τη στιγμή και δεν υπογράφηκε το Σαββατοκύριακο, όπως αναμενόταν», προσθέτει.

Το χρονικό διάστημα από τώρα μέχρι την αναμενόμενη υπογραφή την Παρασκευή είναι μεγάλο στη γεωπολιτική και, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, λέει ο Stone, προειδοποιώντας ότι «οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και να την ανατρέψει».

«Και ενώ έχει επιτευχθεί συμφωνία για το κείμενο, πολλά θέματα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών», εξηγεί ο Stone.