Ανείπωτη τραγωδία στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο «θέρισε» σχολική εκδρομή και σκότωσε ακαριαία δύο μικρά παιδιά

Μια ανείπωτη τραγωδία που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη εξελίσσεται στην Ολλανδία, καθώς μια σχολική εκδρομή με ποδήλατα μετατράπηκε σε σκηνικό απόλυτου τρόμου. Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο έπεσε με τεράστια ορμή πάνω σε ομάδα μαθητών και συνοδών στην επαρχία της Ζέιλαντ, αφήνοντας πίσω του τρεις νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο μικρά παιδιά και ένας ενήλικας. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον άλλα τέσσερα παιδιά νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας σκληρή μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.



Το φρικτό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον επαρχιακό δρόμο N290, κοντά στην πόλη Βόχελβαρντε. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα καρφώθηκε πάνω στο ανέμελο καραβάνι των 14 μαθητών και των δύο ενήλικων συνοδών τους, οι οποίοι συμμετείχαν σε σχολική κατασκήνωση.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της σφοδρότητας, καθώς ένα ασημί αυτοκίνητο βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε ανάχωμα με διαλυμένο παρμπρίζ, κατεστραμμένη οροφή και ανοιγμένους αερόσακους.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν βιβλικών διαστάσεων. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ελικόπτερα με ιατρικές ομάδες Focus, επτά ασθενοφόρα και ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων. Οι βαριά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε μεγάλα νοσοκομεία του Ρότερνταμ, της Γάνδης και της Αμβέρσας.

Για τα υπόλοιπα παιδιά και τους συγγενείς τους έχει ήδη ενεργοποιηθεί ειδική ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία παρέχεται ακόμα και στους ίδιους τους διασώστες που ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό το αποκρουστικό θέαμα.



Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη στη σύλληψη ενός ατόμου, ωστόσο οι αρχές κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για το αν πρόκειται για τον οδηγό του μοιραίου οχήματος, καθώς ο ακριβής ρόλος του τελεί υπό διερεύνηση.



Ο δρόμος αποκλείστηκε και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ οι ερευνητές απευθύνουν έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να εισφέρουν στοιχεία για να ριχτεί άπλετο φως στα αίτια αυτού του μακελειού, σύμφωνα με το ολλανδικό NLtimes.