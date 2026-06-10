Νέο χάος προκαλεί στη Μέση Ανατολή η κατάρριψη του αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache που πραγματοποιούσε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον σχεδόν 20 στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Λίγα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση της στρατιωτικής επιχείρησης, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να απαντήσει δυναμικά στην κατάρριψη του Apache.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει «πολύ ισχυρή» ανταπόδοση.

«Πιστεύω ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι βρισκόταν μαζί με τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους όταν εγκρίθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «αναλογικές και περιορισμένες» ως απάντηση σε «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

«Λυπούμαστε που αυτό κατέστη απαραίτητο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να φροντίσουμε αυτή την υπόθεση».

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ, κατά μήκος των ιρανικών ακτών στα Στενά του Ορμούζ, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache.

Κατά τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν τέσσερις σημαντικοί στόχοι», ιδίως «ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του αμερικανικού στρατού» στην Αζράκ, στο χασεμιτικό βασίλειο, όπως ανέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο ανακοίνωσή τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα.

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε ήχος έκρηξης στο νησί Κεσμ, στο νότιο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για την αιτία του περιστατικού.

Το Ισραήλ από την πλευρά του, προανήγγειλε μεγαλύτερα πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς αναφορές για επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας και ισχυρισμούς περί πλήγματος σε αμερικανικούς στόχους διαδέχονται η μία την άλλη. Μπαχρέιν και Κουβέιτ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ το Ιράν μέσω του IRGC υποστηρίζει ότι έχει πλήξει δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, σε μια εξέλιξη που εντείνει περαιτέρω την ανησυχία για γενικευμένη ανάφλεξη στον Κόλπο.

Σειρήνες αεράμυνας στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ενεργοποποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, μετά την ανακοίνωση του Ιράν πως εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο βασίλειο του Κόλπου.

«Ήχησαν οι σειρήνες», ανέφερε το υπουργείο μέσω X, απευθύνοντας σύσταση «οι πολίτες και οι κάτοικοι να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Κουβέιτ: Αναχαιτίσεις εναέριων στόχων

Η Γενική Επιτελική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας βρίσκονται σε διαδικασία αναχαίτισης εχθρικών εναέριων στόχων, μεταξύ των οποίων drones και βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Σε σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται στην περιοχή οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης των εισερχόμενων απειλών από τα συστήματα αεράμυνας.