Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συνοικία Κιουτσούκ Τσεκμετζέ της Κωνσταντινούπολης, όταν οδηγός που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, βγήκε από την πορεία του και παρέσυρε έναν πεζό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον τραυματία, η αντίδραση του οδηγού δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς, αντί να σπεύσει να τον βοηθήσει, φέρεται να έδειξε ενδιαφέρον κυρίως για τις ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητό του.

Ο τραυματίας και έμπορος, Ιχσάν Γενιάντ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Όπως δήλωσε, ο οδηγός δεν τον αναζήτησε ούτε στο σημείο του ατυχήματος ούτε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ο οδηγός, που ταυτοποιήθηκε ως Ζ.Α., έδωσε κατάθεση στις Αρχές και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

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