Το Πεκίνο κατηγορεί τον Μάρκο Ρούμπιο ότι «δυσφημίζει» την Κίνα, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της αιματηρής καταστολής του κινήματος για τη δημοκρατία στην Πλατεία Τιενανμέν το 1989 και καταγγέλλοντας τη λογοκρισία.

Πριν από 37 ακριβώς χρόνια, στις 4 Ιουνίου 1989, η κινεζική ηγεσία έστειλε τον στρατό για να εκκενώσει την Πλατεία Τιενανμέν στην καρδιά του Πεκίνου από τους ειρηνικούς διαδηλωτές του κινήματος για τη δημοκρατία, έπειτα από εβδομάδες ειρηνικών διαδηλώσεων για την καταγγελία της διαφθοράς και με το αίτημα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων.

Εκατοντάδες άνθρωποι, έως και περισσότεροι από χίλιοι, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, σκοτώθηκαν από τις κινεζικές δυνάμεις στην Πλατεία και σε άλλες συνοικίες του Πεκίνου. Η σφαγή της Πλατείας Τιενανμέν παραμένει θέμα ταμπού στην Κίνα.

«Καμία λογοκρισία δεν μπορεί να σβήσει το παρελθόν», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο σε μήνυμα που απευθύνεται προς τους Κινέζους. «Όσοι θυσιάστηκαν για να υπερασπιστούν τα αναφαίρετα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και στην ειρηνική συνάθροιση κάποια μέρα θα δικαιωθούν».

«Οι εσφαλμένες δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς παραποιούν τα ιστορικά γεγονότα, δυσφημούν το πολιτικό σύστημα και την αναπτυξιακή πορεία της Κίνας και αποτελούν ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της. Η Κίνα εκφράζει τη δυσαρέσκεια και τη σφοδρή αντίθεσή της», απάντησε στον Μάρκο Ρούμπιο η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

«Ζητούμε από την αμερικανική πλευρά να τιμήσει με συγκεκριμένες πράξεις τις δεσμεύσεις της να σεβαστεί την Κίνα και τον κινεζικό λαό, να βάλει τέλος στους ελιγμούς ιδεολογικής αντιπαράθεσης και να σταματήσει την ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας με το πρόσχημα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε.

Η κινεζική κυβέρνηση χαρακτήρισε επισήμως εκείνη την εποχή τις διαδηλώσεις στην Τιενανμέν «αντεπαναστατική εξέγερση» από «μία πολύ μικρή μειοψηφία με ανομολόγητα σχέδια».

Ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει άγνωστος. Δύο ημέρες μετά τη σφαγή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε απολογισμό «330 νεκρών», ανάμεσά τους και στρατιώτες.

Ο κινεζικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε 2.700 θανάτους.

Τα στοιχεία που προέρχονται από νοσοκομεία παραπέμπουν σε 400 έως περισσότερους από 1.000 θανάτους.