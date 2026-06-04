Η ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές του 2026 προς τη χρηματοδότηση και την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ενός όπλου που είναι πανταχού παρόν στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με το γερμανικό ερευνητικό Ινστιτούτο του Κιέλου.

Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, από τα 12,33 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής βοήθειας που διατέθηκαν στην Ουκρανία, το 1,55 δισ. ευρώ (ποσοστό 12%) διατέθηκε για την παραγωγή drones, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ινστιτούτου.

Αυτό το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ποσό που δαπανήθηκε για drones ολόκληρο το 2025 (1,24 δισεκ. ευρώ), σύμφωνα με το ινστιτούτο, το οποίο καταγράφει τη στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια που παραδόθηκε στο Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

«H οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει τεχνολογικό αντίκτυπο στην Ευρώπη»

Μέσα σε τέσσερα χρόνια τα κονδύλια που διατίθενται για τα drones έχουν τριπλασιαστεί όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP. Το φαινόμενο επιταχύνθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν η Βρετανία, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει 120.000 drones στην Ουκρανία, η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει ανακοινωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα η Γερμανία και η Νορβηγία χορήγησαν στην Ουκρανία 500 εκατ. ευρώ η κάθε μία και η Ολλανδία 250 εκατ. προκειμένου το Κίεβο να αποκτήσει αυτά τα όπλα που έχουν γίνει απαραίτητα στον πόλεμο.

«Η υποστήριξη που προσφέρεται στην Ουκρανία λαμβάνει ολοένα και περισσότερο τη μορφή αμοιβαίας ανταλλαγής: η οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει τεχνολογικό αντίκτυπο στην Ευρώπη», σχολίασε ο Κρίστοφ Τρέμπες, διευθυντής έρευνας στο Ινστιτούτο του Κιέλου και επικεφαλής του προγράμματος «Ukraine Support Tracker».

Ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Φινλανδία, η Δανία και η Βρετανία, παράγουν drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες που μεταφέρουν μέρος της παραγωγής τους στο έδαφός τους, προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των γραμμών παραγωγής.

Η Ουκρανία υπερηφανεύεται ότι έχει γίνει ο κορυφαίος ειδικός παγκοσμίως στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτή η γνώση της έχει επιτρέψει να εξασφαλίσει αμυντικές συμφωνίες με πολλά κράτη, ιδίως με αυτά του Κόλπου, τα οποία έγιναν στόχοι κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή ιρανικής κατασκευής drones που η Ουκρανία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει.