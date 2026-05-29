Σοβαρές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκάλεσε η συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που μετέφερε εκρηκτικά στην ανατολική πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, με τις ρουμανικές αρχές να αναφέρουν ότι το drone είχε προηγουμένως «εμπλακεί στον βομβαρδισμό υποδομών στην Ουκρανία». Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία «ξεπέρασε ακόμη μία κόκκινη γραμμή».

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, το drone συνετρίβη την Παρασκευή στην πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας φωτιά στην ταράτσα πολυκατοικίας. Το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ δύο άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, όπως δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Οάνα Τόιου.

Η ίδια ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν όταν ρωσικά drones εντοπίστηκαν από τα ραντάρ. Όπως σημείωσε, οι δυνάμεις είχαν λάβει άδεια να ανοίξουν πυρ εναντίον τους.

🔴 A Russian Shahed drone attacked a residential building in the city of Galați in Romania. Two people were injured.#russia #romania #putiniña pic.twitter.com/8zUbCdpNvt — The Digital Prophet (@MRcpn7) May 29, 2026

«Πρόκειται για μια σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση», ανέφερε η Οάνα Τόιου, αποδίδοντας την ευθύνη στη Μόσχα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Ρουμανία ενημέρωσε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συμμάχους της χώρας και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για τις συνθήκες του περιστατικού, ζητώντας τη λήψη μέτρων που θα επιταχύνουν τη μεταφορά δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones προς τη Ρουμανία.

Wreckage found at the site of a drone strike tonight on an apartment building in Galați, Eastern Romania, which injured several civilians, appears to confirm that the building was indeed struck with a Russian Geran-2/Shahed-136. pic.twitter.com/mkSzOR2Fim — K13 News (@K13News) May 29, 2026

Έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση από ηγέτες και θεσμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία «ξεπέρασε ακόμη μία κόκκινη γραμμή» και διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Μόσχα.

A Russian drone has entered Romanian airspace and crashed into a residential building. The drone flew directly into an apartment in the city of Galați. A major fire broke out. Several people were injured in the explosion.

Over 30 emails of condemnation from NATO and the EU are… pic.twitter.com/RR1t8nJ1z9 — K13 News (@K13News) May 29, 2026

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη προς τη Ρουμανία και τον λαό της», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ καταδίκασε με ανακοίνωσή του την «απερισκεψία» της Ρωσίας και υπογράμμισε ότι η Συμμαχία θα ενισχύσει την άμυνά της απέναντι σε «όλες τις απειλές, συμπεριλαμβανομένων των drones».

Αυξανόμενη ανησυχία για τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ

Η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς μια σειρά παρόμοιων περιστατικών έχει καταγραφεί στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει τις χώρες της Βαλτικής ότι επιτρέπουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο τους για την πραγματοποίηση επιθέσεων σε ρωσικό έδαφος και έχει απειλήσει με αντίμετρα.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις των χωρών της Βαλτικής, σε κοινή ανακοίνωση μαζί με τις σκανδιναβικές συμμάχους τους, απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ρωσίας, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη εκστρατεία παραπληροφόρησης και ψευδείς κατηγορίες».

«Οι σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες δεν επέτρεψαν ποτέ να χρησιμοποιηθούν το έδαφος ή ο εναέριος χώρος τους για αυτές τις επιθέσεις εναντίον στόχων στη Ρωσία», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην κοινή ανακοίνωση.

Μιλώντας νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Euronews, ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ρόμπερτας Καούνας, προειδοποίησε ότι οι χώρες της Βαλτικής πρέπει να είναι προετοιμασμένες για ακόμη περισσότερες παρόμοιες παραβιάσεις από drones στο μέλλον.

«Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα κράτη της Βαλτικής», δήλωσε στο ενημερωτικό πρόγραμμα Europe Today. «Πρέπει να προσαρμοστούμε, γιατί η πιθανότητα επανάληψης παρόμοιων σεναρίων είναι πολύ υψηλή».