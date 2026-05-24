Η γεωπολιτική σύγκρουση ανάμεσα σε Δύση, Ρωσία και Ιράν φαίνεται πως μεταφέρεται πλέον και σε ένα μέτωπο που μέχρι πρόσφατα έμενε σχετικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: την Κασπία Θάλασσα.

Καθώς οι πιέσεις στα Στενά του Ορμούζ και στους παραδοσιακούς εμπορικούς διαδρόμους αυξάνονται, Μόσχα και Τεχεράνη επενδύουν ολοένα περισσότερο σε μια νέα στρατηγική διαδρομή που μπορεί να εξελιχθεί σε κρίσιμο άξονα μεταφορών, εφοδιασμού και γεωπολιτικής επιρροής στην ευρασιατική σκακιέρα.

Η νέα στρατηγική σημασία της Κασπίας

Μπορεί το διεθνές ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στο Στενό του Ορμούζ, ωστόσο η Ουάσιγκτον φαίνεται πως παρακολουθεί πλέον στενά και τις εξελίξεις στην Κασπία Θάλασσα, μια περιοχή που αποκτά σταδιακά κομβική σημασία για τη Ρωσία και το Ιράν.

Η γεωστρατηγική μετατόπιση προς τον βορρά δεν είναι τυχαία. Η Κασπία προσφέρει σε Μόσχα και Τεχεράνη μια εναλλακτική, πολιτικά ελεγχόμενη διαδρομή μεταφορών και εμπορίου, μακριά από χερσαίους διαδρόμους που επηρεάζονται ή ελέγχονται από δυτικές πιέσεις και αμερικανικές κυρώσεις.

Για το Ιράν, η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός λειτουργεί ως ασφαλής γραμμή ανεφοδιασμού, ενώ για τη Ρωσία μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό διάδρομο σύνδεσης με τη Δυτική Ασία, την Ινδία και ευρύτερα με αγορές εκτός δυτικής επιρροής.

Η διαμάχη για το καθεστώς της Κασπίας

Το καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας αποτελεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο γεωπολιτικής διαμάχης. Θεωρητικά, η περιοχή υπάγεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, σύμφωνα με την οποία κάθε κράτος διαθέτει εθνική κυριαρχία έως 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές του, ενώ πέραν αυτών ισχύει η αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Ωστόσο, εάν η Κασπία αντιμετωπίζεται ως λίμνη και όχι ως θάλασσα, τότε τα σύνορα και οι θαλάσσιες ζώνες καθορίζονται αποκλειστικά μέσω συμφωνιών ανάμεσα στα παρακείμενα κράτη.

Μέχρι το 1991, μόνο δύο χώρες είχαν παρουσία στην Κασπία: το Ιράν και η Σοβιετική Ένωση. Μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, όμως, πρόσβαση απέκτησαν και το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν.

Οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, μαζί με τη Ρωσία, επιθυμούσαν η Κασπία να θεωρείται θάλασσα. Αντίθετα, η Τεχεράνη πίεζε να αντιμετωπίζεται ως λίμνη, καθώς η μικρή ακτογραμμή της θα περιόριζε σημαντικά τα θαλάσσια δικαιώματά της σε διαφορετική περίπτωση.

Ο φόβος ξένης στρατιωτικής παρουσίας

Για το Ιράν, το ζήτημα δεν ήταν μόνο οικονομικό ή εμπορικό. Η πιθανή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας θα μπορούσε να επιτρέψει την παρουσία ξένων πολεμικών πλοίων σε πολύ μικρή απόσταση από τις ιρανικές ακτές.

Η Τεχεράνη θεωρούσε το ενδεχόμενο αυτό ιδιαίτερα επικίνδυνο, ειδικά λόγω των στενών σχέσεων του Αζερμπαϊτζάν με το Ισραήλ.

Η αλλαγή μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η εικόνα άλλαξε δραστικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Με τη Μόσχα να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με εκτεταμένες δυτικές κυρώσεις, η ανάγκη δημιουργίας νέων διαδρόμων εμπορίου και ανεφοδιασμού έγινε κρίσιμη.

Η Ρωσία σταμάτησε να έχει λόγο να περιορίζει το εμπόριο με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα αναζήτησε νέους προμηθευτές και εναλλακτικές αμυντικές και βιομηχανικές αλυσίδες.

Έτσι, η Κασπία απέκτησε ξανά στρατηγική σημασία, αυτή τη φορά με αντίστροφη κατεύθυνση, καθώς η Ρωσία άρχισε να χρησιμοποιεί τη θαλάσσια οδό για τη μεταφορά όπλων, εξοπλισμού και κρίσιμων αγαθών προς το Ιράν.

Οι κίνδυνοι για ΗΠΑ και Ισραήλ

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θεωρητικά μπορούν να πλήξουν στόχους στην Κασπία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.

Η περιοχή βρίσκεται μακριά τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις αμερικανικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο, ενώ οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση εμπλοκή της Ρωσίας.

Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στο Μπαντάρ Ανζαλί τον Μάρτιο του 2026, όταν επλήγη το μεγαλύτερο ιρανικό λιμάνι στην Κασπία, το οποίο λειτουργεί ως βασικός εμπορικός και στρατιωτικός κόμβος για τη ρωσοϊρανική συνεργασία.

Η σκληρή αντίδραση της Μόσχας

Η αντίδραση της Ρωσίας υπήρξε αισθητά πιο έντονη από προηγούμενες περιπτώσεις.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις επηρεάζουν «τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας και άλλων περιφερειακών χωρών» και κατηγόρησε όσους εμπλέκονται για «απερίσκεπτες και ανεύθυνες ενέργειες» που μπορούν να «σύρουν τα κράτη της Κασπίας στη στρατιωτική σύγκρουση».

Η ίδια γραμμή ακολουθήθηκε και σε ανώτερο διπλωματικό επίπεδο. Μετά τη συνομιλία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, η Μόσχα εξέφρασε ανησυχία για την «επικίνδυνη εξάπλωση της σύγκρουσης που προκλήθηκε από την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας».

Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα αντιμετώπιζε «εξαιρετικά αρνητικά» οποιαδήποτε μεταφορά της σύγκρουσης με το Ιράν στην Κασπία.

Η Κασπία ως νέος ευρασιατικός άξονας

Η Τεχεράνη επιχειρεί πλέον να παρουσιάσει το ζήτημα όχι ως διμερές πρόβλημα με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, αλλά ως θέμα ασφάλειας ολόκληρης της Κασπίας.

Για το Ιράν, η διαδρομή της Κασπίας θεωρείται σήμερα πολύ ασφαλέστερη σε σύγκριση με τις εκτεθειμένες νότιες θαλάσσιες προσβάσεις γύρω από τον Περσικό Κόλπο.

Καθώς Ρωσία και Ιράν εμβαθύνουν τη συνεργασία τους απέναντι σε ένα ολοένα πιο εχθρικό διεθνές περιβάλλον, η Κασπία παύει να αποτελεί μια περιφερειακή ή δευτερεύουσα διαδρομή.

Αντίθετα, εξελίσσεται σταδιακά σε έναν από τους πιο κρίσιμους και «σιωπηλούς» γεωπολιτικούς άξονες της ευρασιατικής αντιπαράθεσης με τη Δύση.