Το Ιράν προχώρησε σε απειλητικές αναφορές προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποστηρίζοντας ότι είχε γνώση για τη μυστική επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Άμπου Ντάμπι, κατά τη διάρκεια της αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναφέρει ότι «ο Νετανιάχου αποκάλυψε τώρα δημόσια αυτό που οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν ήδη μεταφέρει στην ηγεσία μας», χωρίς να διευκρινίζει γιατί η Τεχεράνη δεν είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Netanyahu has now publicly revealed what Iran's security services long ago conveyed to our leadership.



Enmity with the Great People of Iran is a foolish gamble. Collusion with Israel in doing so: unforgivable.



Those colluding with Israel to sow division will be held to account. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 13, 2026

«Η εχθρότητα απέναντι στον μεγάλο λαό του Ιράν αποτελεί ένα ανόητο στοίχημα», σημειώνει, προσθέτοντας πως «η σύμπραξη με το Ισραήλ σε αυτό είναι ασυγχώρητη».

Παράλληλα προειδοποιεί ότι «όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για τη διάσπαση και τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν».

Επιμένει το Ισραήλ

Καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαψεύδουν ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ο τότε εκπρόσωπός του επιμένει ότι η εκδοχή του πρώην προϊσταμένου του είναι αληθής.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ζιβ Άγκμον, ο οποίος είχε διατελέσει εκπρόσωπος του Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και περιγράφει θερμή υποδοχή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ως κάποιος που γνωρίζει καλά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει ζήσει εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά και ως άνθρωπος που συνόδευσε τον πρωθυπουργό στο ιστορικό αυτό ταξίδι, το οποίο παρέμενε απόρρητο μέχρι σήμερα, μπορώ να πω ότι ο πρωθυπουργός έγινε δεκτός στο Άμπου Ντάμπι με τιμές βασιλιάδων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας ότι ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, μέλη της οικογένειάς του και άλλοι αξιωματούχοι υποδέχθηκαν την ισραηλινή αποστολή «με χαρά» για την παρουσία του πρωθυπουργού στο έδαφός τους.

Υπενθυμίζεται ότι το γραφείο του Νετανιάχου είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα την επίσκεψη, την οποία ωστόσο το Άμπου Ντάμπι αρνείται κατηγορηματικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Άγκμον αναφέρει ακόμη ότι «ο σεΐχης σεβάστηκε ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό και τον μετέφερε προσωπικά με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο από το αεροπλάνο στο παλάτι», προσθέτοντας πως «οι αποφάσεις που ελήφθησαν σε αυτή την εκπληκτική επίσκεψη θα συζητούνται για γενιές».