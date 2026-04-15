Η Ολλανδία θα διαθέσει το ποσό των 248 εκατομμυρίων ευρώ για την παραγωγή drones, με σκοπό την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας. Την είδηση αυτή γνωστοποίησε η υπουργός Άμυνας της χώρας, Ντιλάν Γέσιλγκους, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της ολλανδικής κυβέρνησης για τη συνεχή στήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.



«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στα πεδία των μαχών. Οι Ουκρανοί τα χρησιμοποιούν με απίστευτη δεξιότητα για να αποκρούουν τις αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε σήμερα μετά τις συζητήσεις που είχε με ομολόγους της από χώρες του ΝΑΤΟ και τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Βερολίνο. Διευκρίνισε πως τα drones θα κατασκευαστούν τόσο στην Ολλανδία όσο και στην Ουκρανία.



Τα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έχουν ήδη προσφέρει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας άνω των 3,8 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα στοιχεία που δημοσιοποίησε τον Φεβρουάριο ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.