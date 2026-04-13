Ο Δημοκρατικός βουλευτής των ΗΠΑ Έρικ Σουόλγουελ απέσυρε την υποψηφιότητά του για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, στον απόηχο σοβαρών καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση που έχουν προκαλέσει έντονες πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η απόφαση ήρθε μετά από αυξανόμενη πολιτική πίεση και δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που αναφέρονται σε καταγγελίες πρώην συνεργάτιδας και άλλων γυναικών.

Four women have described sexual misconduct by Rep. Eric Swalwell, including a former staffer who says he raped her. The Democrat, a candidate for governor of California, has denied the allegations. https://t.co/LonPnTXfXc pic.twitter.com/MWCpv6kMnX — CNN (@CNN) April 10, 2026

Μετά τις αποκαλύψεις, σημαντικά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος μεταξύ των οποίων και η Νάνσι Πελόζι φέρονται να απέσυραν τη στήριξή τους, οδηγώντας σε ραγδαία κατάρρευση της προεκλογικής του εκστρατείας.

Nancy Pelosi knew about the Swalwell allegations. Adam Schiff knew. The unions knew. They all knew.



They endorsed him anyway. Democrats can spare us the outrage: they don't care about anything except their own power. This is a party collapsing into chaos, sleaze and scandal. https://t.co/Gnks7m9rsK — Steve Hilton (@SteveHiltonx) April 11, 2026

Μέσα σε λίγες ώρες, βασικοί υποστηρικτές και πολιτικές οργανώσεις αποστασιοποιήθηκαν δημόσια από την υποψηφιότητά του.

Ο Σουόλγουελ ανακοίνωσε την απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι θα επικεντρωθεί στην υπεράσπισή του απέναντι στις κατηγορίες.

«Θα αντιμετωπίσω τις σοβαρές και ψευδείς κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί», ανέφερε, κάνοντας λόγο για προσωπική και νομική μάχη.

Η εξέλιξη αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό στην Καλιφόρνια, καθώς ο Σουόλγουελ θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα από τους βασικούς διεκδικητές της διαδοχής του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.