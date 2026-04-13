Νέα σφοδρή επίθεση κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στρέφοντας αυτή τη φορά τα πυρά του ειδικά προς τους New York Times, τους οποίους κατηγόρησε για παραπληροφόρηση σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η εφημερίδα παρουσιάζει παραπλανητική εικόνα για τις εξελίξεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν διατηρεί πλεονεκτική θέση στη σύγκρουση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, η Τεχεράνη έχει «ολοκληρωτικά συντριβεί», κατηγορώντας την εφημερίδα ότι διαστρεβλώνει τα γεγονότα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη δημοσιογραφική κάλυψη «fake news», κάνοντας λόγο για «ψεύδη» και «απαράδεκτη στάση» απέναντι στον ίδιο, τους υποστηρικτές του και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Τραμπ διερωτήθηκε δημόσια: «Δεν έχουν ντροπή; Δεν έχουν αίσθηση αξιοπρέπειας;», επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του κατά της εφημερίδας.